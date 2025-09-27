Nashik News : खळबळजनक! हिशोब न मिळाल्याने देवळाली कॅम्पच्या रेणुकामाता मंदिरातील पाचही दानपेट्या सील

देवळाली कॅम्प: देवळाली कॅम्प येथील रेस्ट कॅम्प रोडवरील भगूरची रेणुकामाता देवीच्या मंदिरात असलेल्या दानपेट्या धर्मदाय आयुक्तांनी ऐन नवरात्रोत्सव काळात सीलबंद केल्याने खळबळ उडाली आहे. रेणुकामाता देवी मंदिरात पूर्वी मंदिरावर विश्वस्त होते. त्यापैकी सध्या पा. भा. करंजकर हे एकमेव विश्वस्त असून तेही वयोवृद्ध असल्याने येऊ शकत नाही..तसेच विश्वस्त मंडळाचे आजवर कुठल्याही बँकेत खाते नसल्याने मंदिरातील दानपेट्याचा हिशोब नाही. देवीच्या दर्शनासाठी मंगळवारी, शुक्रवारी तसेच पौर्णिमा, नवरात्रोत्सव अशा विविध सण उत्सवात भाविक मोठ्या संख्येने येतात. .भाविक श्रद्धेने दानपेटीत सोने, चांदी, रोख रक्कम टाकतात. याचा आजवर कुठलाही हिशोब, जमाखर्च दिसून येत नसल्याने तसेच कारभार बघण्यासाठी कोणीही विश्वस्त नाही. मंदिरातील दानपेट्यातील रोख रक्कम व दान केलेल्या वस्तू कुठे जातात, याचा अजूनही हिशोब लागत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते रोहित कासार यांनी मंदिरातील दानपेट्या सील कराव्यात असा अर्ज सोमवारी (ता. २२) नाशिक येथील धर्मदाय उपायुक्त यांना दिला होता. .Nashik Crime : २.५६ लाखांचा धोकादायक साठा जप्त: सिडकोत प्रतिबंधक आणि मुदतबाह्य सिगारेटची विक्री उघड.त्यांनी तत्काळ दखल घेऊन गुरुवारी (ता. २५) दुपारी चारदरम्यान देवी मंदिर येथे येऊन पाहणी करून देवी मंदिरातील पाचही पेट्या सील बंद करण्याची कारवाई केली. या वेळी सार्वजनिक न्यास निरिक्षक हरीश गाडगे, प्रसाद आतरते, चंद्रकांत कासार, सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कासार, सागर जाधव, कौस्तुभ बडगुजर, आदींसह पंच कमिटी सदस्य उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.