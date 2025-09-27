नाशिक

Nashik News : खळबळजनक! हिशोब न मिळाल्याने देवळाली कॅम्पच्या रेणुकामाता मंदिरातील पाचही दानपेट्या सील

Renukamata Devi Temple Donation Boxes Sealed in Deolali Camp : नाशिक देवळाली कॅम्प येथील रेस्ट कॅम्प रोडवरील भगूरची रेणुकामाता देवी मंदिरातील दानपेटीचा कोणताही हिशोब किंवा जमाखर्च उपलब्ध नसल्याने धर्मदाय उपायुक्तांनी तत्काळ दखल घेऊन नवरात्रोत्सवाच्या काळात मंदिरातील पाचही दानपेट्या सीलबंद करण्याची कारवाई केली.
Donation Boxes Sealed

Donation Boxes Sealed

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

देवळाली कॅम्प: देवळाली कॅम्प येथील रेस्ट कॅम्प रोडवरील भगूरची रेणुकामाता देवीच्या मंदिरात असलेल्या दानपेट्या धर्मदाय आयुक्तांनी ऐन नवरात्रोत्सव काळात सीलबंद केल्याने खळबळ उडाली आहे. रेणुकामाता देवी मंदिरात पूर्वी मंदिरावर विश्वस्त होते. त्यापैकी सध्या पा. भा. करंजकर हे एकमेव विश्वस्त असून तेही वयोवृद्ध असल्याने येऊ शकत नाही.

Loading content, please wait...
Nashik
Navratri Festival
maharashtra
festival
social activist
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com