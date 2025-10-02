Nashik Devsthan Land : देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा! नाशिक रोडच्या विहितगावातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

नाशिक रोड: देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील विहितगाव, बेलतगव्हाण, मनोली या गावातील देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील निर्बंध उठवण्यात आले आहे. देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने या जमिनींवरील व्यवहाराचे निर्बध हटविण्यात आले आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी सोमवार (ता.२९) सह जिल्हा उपनिबंधक यांना पत्रक काढत कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत..देवळाली नाशिक विधानसभा क्षेत्रातील अनेक गावांच्या जमिनी या देवस्थान इनाम संदर्भातील आहेत. देवस्थान ईनाम जमिनीचे प्रामुख्याने सॉईल ग्रँट व रेव्हून्यू ग्रॅट असे दोन प्रकार आहेत. देवस्थान इनाम संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बाजूने महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाने स्वतंत्र आदेश दिलेले असताना देखील १३ मे २०२५ ला देवस्थान जमिनीच्या संदर्भात पत्रक काढून खरेदी विक्री करू नये. असे आदेश काढले होते..याप्रकरणी मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी देवस्थान जमिनीच्या खरेदी विक्री बाबत निर्णय घेण्याची विनंती महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. त्यामुळे उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता ग्रॅट ऑफ रेव्ह्युन्यू च्या सनदीच्या नोंदणी करण्याबाबत उच्च न्यायालय यांनी रिट याचिका २२ जानेवारी २०२० रोजी पारित केलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना शासनाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते. नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी पत्र काढत जिल्हा निबंधकांना त्यांच्या अधिनिस्त दुय्यम निबंधकांना याबाबात सूचना दिल्या..देवस्थान जमिनीची खरेदी-विक्री पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी शासन दरबारी वारंवार सदरची अडचण मांडली जात होती. यापूर्वीच देवस्थानचे सातबारा उताऱ्यावरून कमी करण्यात आले होते. परंतु, १३ मे २०२५ ला देवस्थान जमिनीच्या संदर्भात पत्र काढून खरेदी- विक्री करू नये, असा आदेश पारित करण्यात आला होता. या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार देवस्थान जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.- आमदार सरोज आहिरे, देवळाली विधानसभा मतदारसंघ.Pankaj Asia: महिला संरक्षण कायदा प्रभावी करा: डॉ. पंकज आशिया; जिल्हाधिकारी कार्यालयात योजनांचा आढावा .देवळाली मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करून देवस्थान जमिनीवरील खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाल्याने सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाबद्दल महायुती शासन आणि आमदार सरोज आहिरे यांचे आभार.- विक्रम कोठुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.