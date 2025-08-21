Sanjay Kumar : देवळाली मतदारसंघातील चुकीच्या मतदार संख्येमुळे संजय कुमार अडचणीत

नाशिक: देवळाली मतदारसंघातील मतदार संख्येबाबत चुकीची माहिती समाजमाध्यमांवर व्हायरल केल्याप्रकरणी सीएसडीएसचे राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांच्या विरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान याच स्वरूपाचा गुन्हा नागपूर येथेही दाखल करण्यात आलेला आहे..नाशिकच्या नायब तहसीलदार प्रवीणा शेखर तडवी (रा. खुटवडनगर, नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, नवी दिल्लीतील सीएसडीएसचे (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग स्टॅटिस्टिक) राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांनी ११ ऑगस्टला समाज माध्यमांवरील ट्विटर (एक्स डॉट कॉम) वर नाशिक शहरातील देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील मतदार संख्येबाबत चुकीची आकडेवारी प्रसारित केली होती..या आकडेवारीनुसार संजय कुमार यांनी सदर मतदारसंघामध्ये लोकसभेसाठी चार लाख ५६ हजार ७२ मतदार, तर विधानसभेसाठी दोन लाख ८८ हजार १४१ मतदार नमूद केले होते. प्रत्यक्षात मतदारसंख्या दोन लाख ७६ हजार ९०२ इतकीच आहे. संजय कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीत निश्चित करण्यात आलेली मतदारसंख्या ही चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांवर व्हायरल केली..MLA Amol Mitkari: राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार:आमदार अमोल मिटकरी; 'स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीबाबत माेठ विधान'.याप्रकरणी बीएनएस कलमान्वये १७५ (निवडणुकीबाबत खोटी माहिती प्रसिद्ध करण्यासह), कलम ३५३ (एक)( बी), कलम २१२, ३४० (एक)( दोन), कलम ३६ या अन्वये सरकारवाडा पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक प्रवीण चव्हाण करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.