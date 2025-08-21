नाशिक

Sanjay Kumar : देवळाली मतदारसंघातील चुकीच्या मतदार संख्येमुळे संजय कुमार अडचणीत

FIR Filed Against Analyst Sanjay Kumar in Nashik : नाशिकच्या देवळाली मतदारसंघातील मतदारसंख्येबाबत चुकीची माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल.
Sanjay Kumar
Sanjay Kumar sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: देवळाली मतदारसंघातील मतदार संख्येबाबत चुकीची माहिती समाजमाध्यमांवर व्हायरल केल्याप्रकरणी सीएसडीएसचे राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांच्या विरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान याच स्वरूपाचा गुन्हा नागपूर येथेही दाखल करण्यात आलेला आहे.

