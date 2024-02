Nashik News : निर्बीजीकरण प्रक्रिया होऊनही श्वानांची संख्या वाढती; पशुसंवर्धन विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात

Nashik News : सिडको भागातील एका बालकाचा रेबीजची लागण झाल्याने जिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाल्यानंतर तोडफोड झाली. या घटनेची दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी तातडीने मागील पाच वर्षात श्‍वान चाव्याची माहिती मागविली. त्यात ८२,००० लोकांना कुत्र्यांच्या हल्ल्याला सामोरे जावे लागल्याची बाब समोर आली आहे.

मागील वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे डिसेंबर महिन्यात १८, १०३ व्यक्तींवर कुत्र्यांनी हल्ले केले आहेत. (Despite sterilization process number of dogs increased in city nashik news)