Nashik: रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर फाळके स्मारकाचा विकास करा; पालकमंत्र्यांचे पर्यटन मंत्र्यांना साकडे

नाशिक : पांडव लेणीच्या पायथ्याशी असलेल्या चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारक व वॉटर पार्कचा पुनर्विकास रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर करण्याची मागणी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. शासनाने निधी मंजूर केल्यास स्मारकाच्या पुनर्वैभवात भर पडणार आहे. (Develop phalke memorial on lines of Ramoji Film City Guardian Ministers delegation to Tourism Minister Nashik)