Devendra Fadnavis : एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते साडेपाच हजार कोटींच्या विकासकामांचा नारळ फुटला. उद्घाटन भाषणाच्या समारोपात मुख्यमंत्र्यांनी टेंडर, क्लब टेंडरसारख्या अन्य बाबींचे वार्तांकन करताना विश्वास ठेवा, गुणवत्तापूर्ण कामे होतील, असा शब्द दिला. त्याबद्दल धन्यवाद व आभार, मात्र यानिमित्ताने काही बाबी निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच..आदरणीय मुख्यमंत्रीसाहेब,मुंबई-पुणे व नाशिक हा राज्याच्या विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण म्हणून गणला गेला. पुढे औरंगाबाद आताचे छत्रपती संभाजीनगर या औद्योगिक सुवर्ण त्रिकोणाला जोडले गेल्याने त्रिकोणाचा चौकोन कधी झाला, हे कळलेच नाही. परंतु त्रिकोण किंवा चौकोनातील एक बाजू म्हणजेच नाशिकची बाजू कायम अविकसित राहिली. त्याला कारण म्हणजे सक्षम नेतृत्वाचा अभाव. त्याची सल नाशिककरांच्या कायम मनात राहील. .मुंबई-पुणे या शहरांचा विकास होताना नाशिक दुर्लक्षिले गेले. विमान सेवा आपल्याच काळात सुरू झाली जी, यापूर्वीच सुरू व्हायला हवी होती. नाशिकमध्ये उद्योगांसाठी लागणारी जमीन, पाणी, मनुष्यबळ या सर्व गोष्टी असताना विकासाचा वेग कायमच गोगलगायीचे रूप धारण करून चालला. पुण्याचा एक्स्प्रेस हायवे झाला. मात्र नाशिक-मुंबई महामार्गाचे चौपदरीकरण व्हायला तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना घाटातून पायपीट करावी लागली. टाटा, महिंद्र रेनॉल्टचे प्रकल्प नाशिकला येणार होते, परंतु ते प्रकल्प नाशिककरांच्या डोळ्यादेखत अन्यत्र पळविले गेले. .चित्रपटनगरी अद्यापही मुंढेगावच्या वेशीवरील बोर्डावरच थांबली. ना रेल्वेचा विस्तार झाला, ना महत्त्वाच्या गाड्यांना थांबा मिळाला. हक्काच्या पंचवटी, तपोवन, गोदावरी एक्स्प्रेसचा मनमाडपर्यंतचा प्रवास थेट मराठवाड्यापर्यंत भिडला. आयटी क्षेत्र घोषित झाले. परंतु उद्योग आले नाहीत. निसर्गाच्या अवकृपेच्या काळात विरोध असूनही धरणांचे दरवाजे उघडे झाले. नाशिकला अद्यापही स्वमालकीचे धरण नाही..निधीअभावी शासनदरबारी धरण प्रकल्प अडला. वाइन पार्कला लागलेली घरघर नाशिककर उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. ना मेट्रो धावली, ना बसेस. आलेले काही प्रकल्प आले ते कधी लुप्त झाले ते नाशिककरांना कळलेच नाहीत. दहा-बारा वर्षांपूर्वी नारळ फुटलेल्या शिलापूरची इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅब आता झाली. नाशिक-पुणे महामार्ग रुंदीकरण, सेमी हायस्पीड प्रकल्प कागदावरच गरगर फिरतोय. विमानसेवा आचके खात सुरू आहे. परंतु आता नाशिककरांना बऱ्याच वर्षांनंतर विकासाचा प्रकाश दिसू लागला आहे. यात शंभर टक्के आपला वाटा आहे. 'दत्तक पिता' या शब्दाला आपण जागत आहात, याबद्दल आपले धन्यवाद व आभार..नाशिकमध्ये तीस हजार कोटींची पायाभूत सुविधांची कामे होतील, असे आपण आपल्या भाषणात सांगितले. त्यामुळे नाशिकसाठी ही मोठी उपलब्धी ठरेल. रिंग रोड, सांडपाणी प्रक्रिया उद्योग, विमानतळ धावपट्टीचा विस्तार, रेल्वेस्थानकांची निर्मिती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व नवीन नगरांमध्ये ड्रेनेज, पाण्याची व्यवस्था हे नाशिकला मिळेल. सिंहस्थासाठी कामे होणार असली तरी २८ महिन्यांनंतर पायाभूत सुविधांचा उपयोग नाशिककरानांच होईल. याबाबत एकाही नाशिककरांच्या मनात तीळमात्र शंका राहणार नाही. .भाषणाच्या शेवटी आपण टेंडरच्या वृत्तासंदर्भात उल्लेख करताना अधिकाऱ्यांवर सोडून द्या, चांगल्या दर्जाची कामे होण्यासाठी चांगल्या ठेकेदारांची आवश्यकता आहे. 'सिंहस्थाची कामे पारदर्शीपणे होतील. कोणाला त्रास होणार नाही. विश्वास देतो. सर्वांच्या मदतीने चांगल्या प्रकारचे काम करू' असा शब्द आपण दिला. परंतु या निमित्ताने काही बाबी आपल्या निदर्शनास आणून देणेदेखील आवश्यक आहे. सिंहस्थ कामांच्या उद्घाटनाच्या पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे उद्घाटन आपण केले. .मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनातील खुर्चीवर आपण मुख्यमंत्री असतानादेखील बसले नाहीत, तो मान आपण सीईओंना दिला, यातच आपले मोठेपण आणि राजशिष्टाचार दिसला. तोच धागा पकडून काही बाबी सांगणे गरजेचे वाटते. दर्जेदार कामे व्हावीत येथपर्यंत ठीक आहे. परंतु ठेकेदारांची माणसे महापालिका मुख्यालयात अधिकाऱ्याप्रमाणे वागतात, त्या वेळी स्थानिक अधिकाऱ्यांचा देखील अपमान होतो. हॉटेलमध्ये बसून अधिकाऱ्यांना ऑर्डर सोडली जाते. त्या वेळी त्यांना कायदेशीर अधिकार आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची क्षमता असलेले ठेकेदार संगणक, चहापाणी, फोटोकॉपी (झेरॉक्स) साठी महापालिकेची यंत्रणा वापरतात. महायुती म्हणून सरकार चालविताना घेतलेला निर्णय सयुक्तिक असतो, असे आम्ही मानतो. परंतु आपल्याच मित्रपक्षातील लोकप्रकल्प किंवा निविदेतील त्रुटींवर बोट ठेवतात, कधी मंत्रालयातून पत्रे येतात, तर कधी अहवाल मागविले जातात. अशा वेळी सरकारमध्येच निर्माण झालेला विसंवाद गोंधळ निर्माण करणारा वाटतो.