Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांनी विणली येवला पैठणी! दिव्यांग मुलांच्या कौशल्याचे फडणवीसांकडून कौतुक

येवला: चांगली समाजनिर्मिती ही कार्याची प्रेरणा ठेवून समाजातील व्यथा दूर करण्याचे काम 'अनुलोम'च्या माध्यमातून करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. .वडगाव बल्हे (ता. येवला) येथील अनुगामी लोकराज्य अभियानातर्फे कापसे फाउंडेशन व अनुलोम संगम २०२६ चे आयोजन करण्यात आले होते, त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार (गुंतवणूक आणि धोरण) कौस्तुभ धवसे, पद्मश्री दादा लाड, अतुल वझे, 'अनुलोम'प्रमुख स्वानंद ओक, सुजाता मराठे, अंबादास जोशी आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की 'अनुलोम'ने प्रगतिशील समाजात उभे केलेले कार्य महत्त्वाचे आहे. उत्तम, सुंदर आणि बहुमोल कार्य 'अनुलोम'च्या माध्यमातून होत आहे. समर्पणाच्या भावनेतून 'अनुलोम'चे स्वयंसेवक स्वामी विवेकानंदांच्या संदेशाला अनुसरून काम करीत आहेत, ही खूप सुंदर आणि मोलाची गोष्ट आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत नेतृत्व तयार करण्याचे क्षेत्र 'अनुलोम'ने निवडले आहे. यापुढील काळातही 'अनुलोम'ने राष्ट्रनिमितीसाठी योगदान देण्याचे आणि समरसतेसाठीचे काम अधिक व्यापक स्वरूपात पुढे न्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..'अनुलोम'प्रमुख ओक यांनी प्रास्ताविक केले. श्री. लाड आणि कापसे पैठणीचे बाळासाहेब कापसे यांचा सत्कार करण्यात आला. 'अनुलोम'च्या कामात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या जनसेवकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..कापसे पैठणीचे कौतुकमुख्यमंत्र्यांनी कापसे पैठणी उत्पादन कक्षाला भेट दिली. पैठणी विणकामाचे प्रशिक्षण देऊन दिव्यांग मुलांना रोजगार उपलब्ध करून दिलेल्या कार्याचे त्यांनी कौतुक केले. कापसे पैठणीचे श्री. कापसे व दिलीप खोकले यांनी त्यांचे स्वागत केले. अयोध्येत प्रभू श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठेवेळी कापसे फाउंडेशनने हॅण्डलूमवर शेला आणि पीतांबर बनविला होता, त्यावर बसून श्री. फडणवीस यांनी पैठणी विणण्याचा आनंद घेतला. दिव्यांग मुलांनी हातमागावर पैठणीत विणलेले मुख्यमंत्र्यांचे चित्र फाउंडेशनचे संचालक बाळासाहेब कापसे व श्री. खोकले यांनी श्री. फडणवीस यांना भेट दिले. कापसे फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी घेतली..दौऱ्यातून भाजप दूर..!मुख्यमंत्र्यांसाठी वडगाव येथेच हेलिपॅड बनविले असल्याने ते तिथे उतरले आणि तेथूनच कार्यक्रम करून परतले. या दौऱ्यात अनुलोम संस्थेच्या व्यतिरिक्त कुणालाही प्रवेश नव्हता. भाजपचे माजी आमदार तसेच येथील आमदार, माजी खासदार व भाजपच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना प्रवेशद्वाराच्या बाहेरच थांबावे लागले..