Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांनी विणली येवला पैठणी! दिव्यांग मुलांच्या कौशल्याचे फडणवीसांकडून कौतुक

Anulom’s Contribution to Nation Building : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येवला तालुक्यातील वडगाव बल्हे येथे आयोजित ‘अनुलोम संगम २०२६’ कार्यक्रमात कापसे पैठणीच्या हातमागावर पैठणी विणण्याचा अनुभव घेताना.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: चांगली समाजनिर्मिती ही कार्याची प्रेरणा ठेवून समाजातील व्यथा दूर करण्याचे काम ‘अनुलोम’च्या माध्यमातून करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

