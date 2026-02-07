Devendra Fadnavis : णमोकार तीर्थावर मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती; देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रंगणार धर्मसभा!

गणूर: मालसाने (ता. चांदवड) येथील नवनिर्मित श्री णमोकार तीर्थ या पावन प्रांगणात शुक्रवार (ता. ६)पासून ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत भक्तिभावात आणि उत्साहात सुरू झाला. गणधराचार्य १०८ श्री कुंथुसागरजी महाराज व आचार्य १०८ श्री देवनंदीजी महाराज यांच्या मंगल सान्निध्यात संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक तेजाने उजळून निघाला..सकाळी साडेसहाला गुरुआज्ञा प्राप्त करून विधींना प्रारंभ झाला. यज्ञशाळेत कलश स्थापना, मृत्तिका संग्रहण आणि अखंड दीप प्रज्वलन करीत विश्वशांती यज्ञाचा प्रारंभ करण्यात आला. सकाळी आठला ३५१ जिनबिंबांची भव्य रथयात्रा निघाली. तीन वाजंत्री पथकांच्या गजरात, हत्तीवर विराजमान सौधर्म इंद्र नीलम अजमेरा व कीर्ती अजमेरा, त्यानंतर सुवर्ण रथ, चांदीचा रथ, सुवर्ण पालखी आणि सुशोभीत रथांवर विराजमान जिनप्रतिमा या विलोभनीय मिरवणुकीने उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले..इंद्र-इंद्रायणींच्या अलौकिक दृश्याने जणू पृथ्वीवर स्वर्ग अवतरल्याचा भास झाला. मुख्य मंडपात मिरवणूक पोहोचल्यावर प्रवेशद्वार व मुख्य मंडपाचे उद्घाटन आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पेंढारी यांच्या हस्ते झाले. सकाळी ११.२० या शुभमुहूर्तावर मुख्य समवशरण मंदिर, पंचपरमेष्टी मंडप व मुख्य मंडपासमोर तीन ठिकाणी ध्वजारोहण मोठ्या जयघोषात झाले. दुपारी महामंडलाराधना, तर रात्री सौधर्म इंद्राची सभा आणि कुबेराद्वारे ‘चंद्रपुरी’नगरीच्या रचनेचा भव्य प्रसंग सादर करण्यात आला..शनिवारचे प्रमुख कार्यक्रम गर्भकल्याणक विधीसकाळी ६.३० : यज्ञशाळेत अभिषेक, शांतिहवन व जपसकाळी ७.३० : मुख्य मंडपात अभिषेक, शांतिधारा, नित्यपूजा व गर्भकल्याणक पूजेचा प्रारंभसकाळी ९ : गणधराचार्य गुरुदेवांचे पूजन व मंगल प्रवचनसकाळी १० : ८१ कलशांसह सौभाग्यवती महिला व कुमारिकांची भव्य घटयात्रासकाळी १०.३० : समवशरण/मानस्तंभ मंदिर, वेदी-शिखर शुद्धी व वेदीन्यासदुपारी १ : बाल ब्रह्मचारी मोनिकादीदी, निधीदीदी व सरला पांडे यांचा भव्य जैनैश्वरी दीक्षा कार्यक्रमदुपारी ३ : वास्तुविधान व समवशरणात १० ठिकाणी चतुर्दिश हवनसायंकाळी ७ : महाआरती, शास्त्र प्रवचन, माता लक्ष्मणादेवींचे १६ स्वप्न दर्शन व स्वप्नफल विवेचन; गर्भवती महिलांसाठी गर्भसंस्काररात्री १० : गर्भकल्याणक विधींची सांगता.Mohan Bhagwat: सावरकरांविषयी सत्य माहिती समाज माध्यमांवर यावी: डॉ. मोहन भागवत; ‘सकाळ प्रकाशन’च्या सावरकर ग्रंथ संचाचे लोकार्पण!.मुख्यमंत्री फडणवीस राहणार उपस्थितमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे रविवारी (ता.८) णमोकार तीर्थावर आगमन होणार आहे. त्यांच्याबरोबर मंत्री गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, नरहरी झिरवाळ, तसेच आमदार डॉ. राहुल आहेर उपस्थित राहतील. आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक समितीतर्फे त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात येणार असून, त्यांच्या उपस्थितीत विशेष धर्मसभा होणार आहे. प्रचार-प्रसार संयोजक पारस लोहाडे, विनोद पाटणी व पंचकल्याणक शासकीय समितीचे संयोजक भूषण कासलीवाल यांनी ही माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.