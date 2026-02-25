Niphad Leopard Death : उपासमारीने घेतला बिबट्याचा बळी? निफाडच्या चिकू बागेत बिबट्याचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ

निफाड- देवगाव: देवगाव फाटा रस्त्यालगत शेतात नर बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. त्याचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल दराडे यांनी व्यक्त केला आहे. परिसरातील दत्तू कोंडाजी बोचरे यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक ९६/२ मधील शेतात मंगळवारी (ता.२४) दुपारी एकच्या सुमारास चिक्कू बागेच्या परिसरात काम करणाऱ्या मजुरांना बिबट्या पडलेल्या अवस्थेत दिसून आला. .सुरुवातीला बिबट्याची हालचाल असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली; मात्र जवळ जाऊन पाहणी केल्यानंतर तो मृत असल्याचे स्पष्ट झाले. तात्काळ वनविभागाला माहिती देण्यात आली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल घुगे, वनपरिमंडळ अधिकारी जयप्रकाश शिरसाठ, वनरक्षक विजय दोंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निफाड बचाव पथकातील ज्ञानेश्वर पवार, सादिक शेख, वैभव दौंड, विजय माळी, काशिनाथ माळी, शरद चांदोरे, सागर दुसिंग,भारत माळी आदी अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..त्यांनी परिसराची पाहणी करून आवश्यक ती खबरदारी घेत पंचनामा केला. पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन शासकीय वाहनाद्वारे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल दराडे यांच्याकडे शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. उपसरपंच लहानू मेमाने, पोलिस पाटील सुनील बोचरे, ग्रामपंचायत सदस्य किशोर बोचरे, अण्णासाहेब बोचरे, चांगदेव बोचरे, रामू बोचरे आदी उपस्थित होते..Mumbai News: मुंबईतील राणीच्या बागेत गुजरातच्या सिंहाची गर्जना होणार; कधी? महत्त्वाची माहिती समोर.मृत बिबट्या अंदाजे पाच ते सहा वर्षांचा नर आहे. बिबट्याचे विच्छेदन करण्यात आले असून प्राथमिक निष्कर्षानुसार त्याचा मृत्यू उपासमारीमुळे झाल्याचे दिसून येते.- डॉ. अमोल दराडे, पशुवैद्यकीय अधिकारीसायंकाळनंतर व रात्रीच्या वेळी शेतात किंवा मोकळ्या जागी एकटे जाणे टाळावे. वन्यप्राण्यांची हालचाल आढळल्यास त्वरित वनविभागाशी संपर्क साधावा.- विजय दोंदे, वनरक्षक, विंचूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.