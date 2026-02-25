नाशिक

Niphad Leopard Death : उपासमारीने घेतला बिबट्याचा बळी? निफाडच्या चिकू बागेत बिबट्याचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ

Male Leopard Found Dead in Devgaon Farm : शेतात नर बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. त्याचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल दराडे यांनी व्यक्त केला आहे.
निफाड- देवगाव: देवगाव फाटा रस्त्यालगत शेतात नर बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. त्याचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल दराडे यांनी व्यक्त केला आहे. परिसरातील दत्तू कोंडाजी बोचरे यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक ९६/२ मधील शेतात मंगळवारी (ता.२४) दुपारी एकच्या सुमारास चिक्कू बागेच्या परिसरात काम करणाऱ्या मजुरांना बिबट्या पडलेल्या अवस्थेत दिसून आला.

