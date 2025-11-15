नाशिक

ST Bus Accident : कामाच्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक नव्हते; बस पलटी होण्यामागे निष्काळजीपणा कारणीभूत?

ST Bus Overturns Near Bhavde Phata on Nashik-Nandurbar Highway : विंचूर-प्रकाशा महामार्गावर भावडे फाट्यानजीक साक्री आगाराची नाशिक-नंदुरबार एस.टी. बस पलटी झाली. या अपघातात ६ प्रवासी जखमी झाले. अपघाताच्या ठिकाणी महामार्गाचे काँक्रिटीकरण सुरू असताना योग्य फलक नसल्याने हा अपघात झाल्याचे बोलले जात आहे.
ST Bus Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
देवळा: विंचूर- प्रकाशा (७५२ जी) महामार्गावर शुक्रवारी (ता. १४) साक्री आगाराची नाशिक- नंदुरबार एस. टी. बस भावडे फाट्यानजीक पलटी झाल्याची गंभीर घटना घडली. बसमधील ३६ प्रवाशांपैकी सहा प्रवासी जखमी झाले असून, उर्वरितांना प्राथमिक उपचार करून सोडण्यात आले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Nashik
Nandurbar
maharashtra
accident
emergency
Deola
st bus
road accident
Traffic

