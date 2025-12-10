Nashik Crime : चोरीसाठी महिलेच्या डोक्यात कुऱ्हाडीचा घाव; नाशिक जिल्हा न्यायालयाने आरोपीला ठोठावली जन्मठेपेची शिक्षा

नाशिक: देवपूरपाडा (ता. देवळा) येथील चोरीसाठी गेलेल्या आरोपीने झोपलेल्या महिलेच्या डोक्यात कुऱ्हाडीने घाव घालत खून केला होता. या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. .अंकलेश अरुण गांगुर्डे (रा. देवपूरपाडा, चिंचमळा शिवार, ता. देवळा) असे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तर, जिजाबाई विजय जोंधळे (वय ४८, रा. देवपूरपाडा) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. राणीबाई संदीप जोंधळे यांच्या फिर्यादीनुसार, ११ जून २०२० च्या पहाटे पाचच्या सुमारास आरोपी अंकलेश गांगुर्डे हा चोरी करण्याच्या हेतूने जोंधळे यांच्या घरात शिरला. त्यावेळी खोलीत जिजाबाई या झोपलेल्या असताना गांगुर्डे याने त्यांच्या डोक्यात कुऱ्हाडीने घाव घातला. .गंभीर जखमी झाल्याने त्या जागीच ठार झाल्या. गांगुर्डे याने जिजाबाई यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र आणि कानातील कर्णफुले आणि पायातील चांदीचे जोडवे असा ६५ हजारांचा ऐवज चोरी करून निघाला. त्यावेळी जिजाबाई यांची सून राणीबाई जोंधळे व मुलगा संदीप जोंधळे यांनी आरोपी गांगुर्डेला पकडण्याचा प्रयत्न केला. .त्यावेळी त्याने दोघांनाही मारहाण करीत जखमी केले होते. याप्रकरणी देवळा पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. देवळा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सुहास देशमुख यांनी करीत जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले..Crime: विकृतीचा कळस! ६ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न फसला; व्यक्ती संतापला अन् चिमुकलीसोबत केलं असं काही की....जिल्हा व सत्र न्यायधीश एस.बी. भन्साळी यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी झाली. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता रवींद्र निकम यांनी कामकाज पाहात १२ साक्षीदार तपासले. आरोपीविरोधात सबळ पुरावे सिद्ध झाल्याने न्या. भन्साळी यांनी गांगुर्डे यास जन्मठेपेची शिक्षा व साडेतीन हजारांचा दंड ठोठावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.