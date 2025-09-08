नाशिक

Nashik Crime : अंथरुणाला खिळलेल्या सासूचा सुनेने केला खून; देवळाली कॅम्प येथील घटना

Deolali Camp Police Investigation Murder: देवळाली कॅम्प येथे ८९ वर्षीय सासूची हत्या करणाऱ्या सुनेविरुद्ध पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. विच्छेदन अहवालानंतर गळा दाबून मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.
Daughter-in-Law Murders Bedridden Mother-in-Law in Deolali Camp

Daughter-in-Law Murders Bedridden Mother-in-Law in Deolali Camp

Sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नातेसंबंधाला काळिमा फासणारी घटना देवळाली कॅम्प येथे घडली असून, अंथरुणाला खिळलेल्या ८९ वर्षांच्या सासूचा सुनेने खून केला. मृत्युमुखी पडलेल्या सासूला सुनेनेच रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, विच्छेदन अहवालात गळा दाबून मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने सुनेविरुद्ध देवळाली कॅम्प पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case
violence
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com