Nashik Devlali Camp : भरपावसात चितेवर 'छत्रीचा आधार'! देवळाली कॅम्पजवळ २५ वर्षांपासून स्मशानभूमीला छत नाही, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

देवळाली कॅम्प: कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वॉर्ड क्रमांक ७ मधील शिंगवे बहुला येथील स्मशानभूमीच्या छताला पत्रे नसल्याने चितेवर छत्रीचा आधार घेऊन उघड्यावरच अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत. मरणातूनंतरही मृतदेहाला अवहेलना सोसावी लागत असल्याचे भयाण वास्तव सध्या नाशिक तालुक्यात शिंगवे बहुला येथे दिसून आले आहे. .येथे स्मशानभूमी असताना छताला पत्रेच नाहीत. २५ वर्षांपासून स्मशानभूमीची ही स्थिती असून, येथे फक्त शेडचा सांगाडा दिसतो. मात्र छताला पत्रे नसल्याने भरपावसात अंतिम संस्कार करण्यासाठी हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. भरपावसात मृतदेहावर अंतिम संस्काराच्या वेळी अशीच अवहेलना झाली होती. येथील ज्येष्ठ नागरिक तुकाराम गोपाळा पाळदे या ज्येष्ठ नागरिकांचे अल्प आजाराने निधन झाले. .सकाळपासूनच संततधार सुरू होती. छताला पत्रे नसल्याने अंत्यविधीसाठी रचलेले लाकडे ओली झाली. पाऊस पडत होता. त्यामुळे अंत्यविधी करायचा कसा, असा प्रश्न उभा ठाकला जात होता. पाऊस थांबेल याची वाट पाहण्यात खूप वेळ गेला. त्याचबरोबर आलेल्या नागरिकांना बसण्यासाठी शेड असताना तेथेही छताला पत्रे नसल्यामुळेच छत्रीचा आधार घेऊन अंत्यसंस्कार विधीसाठी उभे राहावे लागले..Nashik Monsoon : ५० हजारांची मदत द्या! 'या' संकटाने उरलीसुरली आशाही संपली; परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू.येथील स्मशानभूमी संदर्भात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊनही, तक्रारी करूनही डोळेझाक केली जात आहे. येथील स्मशानभूमीस जनसुविधांतर्गत निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्य शासनाकडे तीन वर्षांपासून सतत पाठपुरावा करीत आहे. देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील शिंगवे बहुला येथील स्मशानभूमी ही नागरिकांसाठी महत्त्वाची आहे. या संदर्भात संबंधितांनी कार्यवाही करून प्रशासनाकडे तत्काळ येथील स्मशानभूमी दुरुस्तीसंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा.- प्रमोद मोजाड, शिवसेना (उबाठा).