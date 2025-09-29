नाशिक

Nashik Devlali Camp : भरपावसात चितेवर 'छत्रीचा आधार'! देवळाली कॅम्पजवळ २५ वर्षांपासून स्मशानभूमीला छत नाही, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Current Situation at Shingwe Bahula Crematorium : देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वॉर्ड ७ मधील शिंगवे बहुला येथील स्मशानभूमीच्या शेडच्या छताला पत्रे नसल्यामुळे नागरिकांना चितेवर छत्रीचा आधार घेऊन अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत. २५ वर्षांपासूनची ही दुरवस्था असूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांमध्ये संताप
देवळाली कॅम्प: कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वॉर्ड क्रमांक ७ मधील शिंगवे बहुला येथील स्मशानभूमीच्या छताला पत्रे नसल्याने चितेवर छत्रीचा आधार घेऊन उघड्यावरच अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत. मरणातूनंतरही मृतदेहाला अवहेलना सोसावी लागत असल्याचे भयाण वास्तव सध्या नाशिक तालुक्यात शिंगवे बहुला येथे दिसून आले आहे.

