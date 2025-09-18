Nashik News : नवरात्रोत्सव सुरू होण्याआधी भगूरमधील रस्त्यांची दुरवस्था; भाविकांना त्रासाला सामोरे जावे लागणार

देवळाली कॅम्प: भगूर येथील रेणुकामाता देवीची यात्रा २२ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. दहा दिवस चालणाऱ्या नवरात्र उत्सवात राज्यभरातून भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येतात. मात्र, मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे आणि लष्करी प्रशासनाच्या बंदिस्त धोरणामुळे भाविकांना मोठी गैरसोय होत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे..गतवर्षी आमदार सरोज अहिरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे भगूर ते वर्कशॉप मार्गाचे सिमेंट काँक्रिटीकरण व नाल्यावरील पुलामुळे वाहतूक सुरळीत झाली. मात्र, देवळालीहून आर्टिलरी वर्कशॉपकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. रेल्वे क्रॉसिंगजवळील मोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालक व भाविकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने त्वरित खड्डे बुजवावेत, अशी मागणी होत आहे..रस्ता खुला करण्याची मागणीनवरात्रोत्सवात वाढणारी गर्दी लक्षात घेता रेस्ट कॅम्प रोड खुला करण्याची मागणी नागरिक व भाविकांनी केली आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहनांना पर्यायी मार्ग दुतर्फा वळविण्याचे नियोजन पोलिसांनी केले आहे. मात्र लष्करी भागातून रस्ता खुला करण्यासाठी सहकार्य मिळत नसल्याचे सांगितले जात असून, यामुळे नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. पार्किंगची सोयही अपुरी असून खासगी ठेकेदारांकडून पैसे घेण्यात येतात. मंदिर प्रशासनाने मोफत पार्किंगची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे..बारव स्वच्छयेथील रेस्ट कॅम्प रोडवर जागृत देवस्थान असलेल्या रेणुकादेवी माता मंदिराच्या बारवाची स्वच्छतेअभावी दुरवस्था झाली होती. पाण्याला दुर्गंधी सुटली होती. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डातर्फे बारव स्वच्छ करण्यात आली. .बोर्डाच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून बुधवारी (ता. १७) बारव स्वच्छतेचे काम कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेकमणी त्रिपाठी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करण्यात आले. ढीगभर चांदीचा पत्रा, शेकडो श्रीफळ, कपडे यासह या बारवेतून गाळ काढण्यात आला. बारव स्वच्छ झाल्याने भाविकांनी समाधान व्यक्त केले. सोमवार (ता. २२)पासून सुरू होत असलेल्या नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाकडून यात्रा परिसराची स्वच्छता करण्याचे काम सुरू आहे..नवरात्रोत्सव सुरू होत असून, भगूर येथील श्री रेणुकामाता मंदिर परिसर स्वच्छ होणे गरजेचे आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाकडून बारव स्वच्छ करण्यात आले आहे, याचे समाधान आहे. इतर परिसराची स्वच्छता करीत दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचीगैरसोय टाळावी. - रेवती पुराणिक, भाविक.Nashik News : 'झाडे हवीत, पण रस्त्यात नकोत': नाशिककरांची ऑनलाइन स्वाक्षरी मोही.उत्सव काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रेस्ट कॅम्प रोड खुला करण्याची मागणी करण्यात आली असून, सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.- सचिन ठाकरे, सदस्य, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.