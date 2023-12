Nashik MD Drug Case: सुषमा अंधारेंवर हक्कभंग : फरांदे

Nashik MD Drug Case: एमडी ड्रग्ज प्रकरणात छोटी भाभीच्या कार्यकर्त्यांशी संबंध जोडून आरोप करणाऱ्या शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्यावर हक्कभंग दाखल करणार असल्याची माहिती ‘नाशिकमध्य’च्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी दिली. (Devyani Farande will file violation of rights against Sushma Andhare nashik news)