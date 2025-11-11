Devyani Pharande : नाशिक महापालिकेच्या 'बीओटी' प्रस्तावाला आमदार फरांदेंचा थेट विरोध! सार्वजनिक जागा खासगीकरणाच्या विळख्यात

नाशिक: महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसकांना देण्याच्या प्रस्तावाला आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विरोध केला आहे. शहरातील सार्वजनिक जागा खासगीकरणाच्या विळख्यात जाण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय जनहिताविरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात आमदार फरांदे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देत बीओटी प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली..शहर विकास आराखड्यात २०१७ मध्ये नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या कमी करण्यात आल्याने लोकोपयोगी प्रकल्प उभारण्यासाठी शहरात जागेची कमतरता भासत आहे. असे असताना नाशिक महापालिकेने मधुर स्वीट्ससमोरील मॅग्नम हॉस्पिटलजवळील गट क्रमांक १७५ तसेच द्वारका चौफुली येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ४८९ ही महापालिकेच्या मालकीची जागा बीओटी तत्त्वावर खासगी व्यक्तींना देण्याचा ठराव केला आहे. .Tejashvini Kadam: संधी दिल्यास मंगळवेढा नगरपालिकेत मिस्टर नगराध्यक्ष पद अस्तित्वात ठेवणार नाही: तेजस्वीनी कदम, कमळ चिन्हावर निवडणूक लढणार.ता. १९ जानेवारी २०२१ चा ठराव क्रमांक ५३०, १२ ऑक्टोबर २०२१ चा ठराव क्रमांक ११८७ अन्वये सुमारे २६ मिळकती बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर करताना पालिकेचे उत्पन्नवाढीचे कारण देत, महापालिकेने सल्लागाराची नेमणूक करून कराराच्या मुदतीचा कालावधी ३० वर्षांवरून ९९ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला; परंतु या प्रस्तावाला स्थगिती देण्याची मागणी आमदार फरांदे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली असून, त्यांच्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेला प्रस्ताव तपासून निर्णय घेण्याबाबत सूचित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.