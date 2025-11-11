नाशिक

Devyani Pharande : नाशिक महापालिकेच्या 'बीओटी' प्रस्तावाला आमदार फरांदेंचा थेट विरोध! सार्वजनिक जागा खासगीकरणाच्या विळख्यात

MLA Devyani Pharande’s Strong Opposition to BOT Plan : आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी नाशिक महापालिकेच्या बीओटी तत्त्वावरील जागा खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले.
नाशिक: महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसकांना देण्याच्या प्रस्तावाला आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विरोध केला आहे. शहरातील सार्वजनिक जागा खासगीकरणाच्या विळख्यात जाण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय जनहिताविरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात आमदार फरांदे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देत बीओटी प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

