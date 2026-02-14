Nashik News : शिक्षकांचे पगार रखडले! मुख्याध्यापक संघ आक्रमक, नूतन वेतन अधीक्षकांकडे मागण्यांचा पाढा

डीजीपीनगर: वेतन अधीक्षकांच्या बदलीमुळे जानेवारी महिन्याचे वेतन उशिरा झाल्याने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. तसेच प्रलंबित वैद्यकीय बिले, रजा रोखीकरण, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) बिले, वरिष्ठ वेतन श्रेणी बिले तसेच पुरवणी फरक बिले त्वरित अदा करण्यात यावीत, अशी ठाम मागणी पदाधिकाऱ्यांनी मांडली..माध्यमिक वेतनपथक कार्यालयात नूतन वेतन अधीक्षक प्रीती पाटील-पवार यांची नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच भेट घेऊन त्यांचे स्वागत केले. या वेळी त्यांनी त्यांच्या पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा देत मागण्या मांडल्या. या वेळी बोलताना वेतन अधीक्षक प्रीती पाटील-पवार यांनी फरक बिले तत्काळ जमा करून घेण्यात येतील, तसेच जानेवारीच्या वेतन बिलाबाबत लवकरच प्रक्रिया सुरू करून शक्य तितक्या लवकर पगार काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले..Mumbai Local: महाशिवरात्रीनिमित्त शिवमंदिरात जायचा प्लॅन करताय? लोकल वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गावर विशेष ब्लॉक .बैठकीस मुख्याध्यापक संघाचे राज्य सचिव एस. बी. देशमुख, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप सांगळे, जिल्हा सचिव दीपक गायकवाड, कार्याध्यक्ष एस. के. सावंत यांच्यासह अर्जुन घोडेराव, गोरख कुलधर, कैलास वाघ, डी. एस. ठाकरे, वाबळे, एल. डी. बेनके, काशीनाथ तळपाडे, एम. डी. काळे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.