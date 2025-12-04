नाशिक

Dhanashree Shinde : विक्रमी कामगिरी! सिन्नरच्या महिला सायकलपटू धनश्री शिंदे यांनी २१ दिवसांत पटकावला 'सुपर रँडोनर'चा प्रतिष्ठेचा मान

Dhanashree Shinde Achieves Super Randonneur Title in 21 Days : सिन्नर येथील महिला सायकलपटू धनश्री शिंदे यांनी अवघ्या २१ दिवसांत २००, ३००, ४०० आणि ६०० किलोमीटर अंतराच्या चार प्रदीर्घ अंतराच्या सायकल धावा यशस्वीरीत्या पूर्ण करून 'सुपर रँडोनर'चा प्रतिष्ठेचा बहुमान मिळवला.
Dhanashree Shinde

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: येथील महिला सायकलपटू धनश्री शिंदे यांनी अवघ्या २१ दिवसांत चार प्रदीर्घ अंतराच्या सायकल धावा पूर्ण करून प्रतिष्ठेचा सुपर रँडोनर हा मान पटकावला आहे. वर्षभरात चारही धावा पूर्ण करण्याची अट असताना धनश्री यांनी ती केवळ तीन आठवड्यांत पार पाडल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

Nashik
maharashtra
Sinnar
Female
motivational story
Cycling
Success story

