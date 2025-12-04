Dhanashree Shinde : विक्रमी कामगिरी! सिन्नरच्या महिला सायकलपटू धनश्री शिंदे यांनी २१ दिवसांत पटकावला 'सुपर रँडोनर'चा प्रतिष्ठेचा मान

सिन्नर: येथील महिला सायकलपटू धनश्री शिंदे यांनी अवघ्या २१ दिवसांत चार प्रदीर्घ अंतराच्या सायकल धावा पूर्ण करून प्रतिष्ठेचा सुपर रँडोनर हा मान पटकावला आहे. वर्षभरात चारही धावा पूर्ण करण्याची अट असताना धनश्री यांनी ती केवळ तीन आठवड्यांत पार पाडल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..घर, कुटुंब आणि रोजचा दिनक्रम सांभाळत त्यांनी २००, ३००, ४०० आणि ६०० किलोमीटर अंतराच्या चारही कठीण धावा यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्या. प्रत्येक धावेसाठी ठरविलेल्या वेळेपेक्षा कमी वेळात अंतर पार करण्याचे आव्हान त्यांनी पेलले. २०० किलोमीटरची धाव १३ तासांच्या मर्यादेत करायची असताना धनश्री यांनी ती ११ तास ३० मिनिटांत पूर्ण केली. ३०० किलोमीटरचे अंतर १८ तासांऐवजी १५ तास ३० मिनिटांत; ४०० किलोमीटरची धाव २७ तासांऐवजी २१ तास २० मिनिटांत तर ६०० किलोमीटरचे आव्हान ४० तासांऐवजी ३५ तासांत पार केले..SMAT 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या विकेटने मॅच फिरली, सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ; संजू सॅमसनच्या संघाचा मुंबईवर विजय.नाशिक- संभाजीनगर- सोलापूर- पाडळसिंगी या प्रदीर्घ व कठीण मार्गावर चढ-उतार, अपरिचित रस्ते, थंडी, अंधार अशा अनेक अडथळ्यांचा सामना करत त्यांनी हे यश मिळवले. संपूर्ण प्रवासात पती, सासू-सासरे आणि मुलांचा दिलासा व पाठिंबा लाभल्याने त्यांना बळ मिळाल्याचे धनश्री यांनी सांगितले. धनश्री शिंदे यांच्या या विक्रमी कामगिरीचे सिन्नर सायकलपटू संघटनेकडून उत्साहात स्वागत करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.