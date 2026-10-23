नाशिक

मतदार नोंदणी शिबिरे

मतदार नोंदणी शिबिरे
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धुळे टुडे १ साठी... --- धुळे जिल्ह्यात आज, उद्या विशेष मतदार नोंदणी शिबिरे --- पात्र युवक- युवतींनी शिबिरांचा लाभ घ्यावा सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २३ : जिल्ह्यात शनिवार (ता.२४) व रविवार (ता. २५) ला विशेष मतदार नोंदणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR)-२०२६ कार्यक्रमांतर्गत नवमतदार नोंदणी, मतदार यादीतील नावांची पडताळणी आणि दुरुस्तीसाठी ही शिबिरे घेण्यात आली आहेत. पात्र युवक- युवतींनी या शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. भारत निवडणूक आयोगाने मतदार यादीसंदर्भातील दावे व हरकती सादर करण्यासाठी २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर २०२६ ला प्रसिद्ध होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त नागरिकांना आणि नवमतदारांना मतदार यादीविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर ही विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. २४ व २५ ऑक्टोबरला प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) शिबिरांचे आयोजन करतील. या शिबिरांमध्ये नवमतदार नोंदणीबरोबरच मतदार यादीतील नावांची पडताळणी, दुरुस्ती तसेच आवश्यक अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी या विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. ---

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