Nashik: MahaDBT पोर्टलवर अर्ज दाखल करण्यामध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी; शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भीती

बिजोरसे : सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. परंतु महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज दाखल होत नसल्याने विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. काही महिन्यांपासून तांत्रिक कारणांमुळे अडचणी उदभवत आहेत.

अडचणींमुळे काही विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देण्यासाठी सरकारने महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे. (Difficulties for students in filing applications on MahaDBT portal Fear of being deprived of scholarship Nashik)