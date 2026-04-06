प्रशासनाची बेपर्वाई! निधीअभावी रखडलेलं काम, विहिरीचा कठडा उंच होता पण रस्ता बांधताना भरावात बुजला

सकाळ वृत्तसेवा, वणी, ता. ५ : रस्ता म्हणजे प्रगतीचा मार्ग मानला जातो; मात्र दिंडोरी तालुक्यातील शिवाजीनगर भागात हाच रस्ता मृत्यूचा सापळा ठरला. रस्त्यालगत असलेल्या उघड्या विहिरीत वाहन कोसळून एकाच कुटुंबातील नऊ निष्पाप जीवांचा दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेनंतर प्रशासनाने काही तासांत विहीर बुजवून आपले 'कर्तव्य' पार पाडल्याचा दिखावा केला; मात्र हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो हेच काम आधी का झाले नाही? ही घटना नैसर्गिक नसून सरळसरळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट होत आहे. Dindori tragedy raises questions on safety as well boundary got buried during construction .नगररचना शास्त्राचे कोणतेही नियम न पाळता संबंधित रस्त्याचे काम करण्यात आल्याचे स्थानिकांनी आणि सोशल मीडियातून अधोरेखित केले आहे. सिमेंटचा रस्ता थेट विहिरीच्या काठापर्यंत जातो आणि त्यापलीकडे पुन्हा सुरू होतो. त्यामुळे विशेषतः रात्री वाहनचालकाला समोर रस्ता असल्याचा भास होतो; मात्र प्रत्यक्षात मध्ये उभा असतो तो मृत्यूचा डोह..विहीर रस्त्याच्या मधोमध, कठडा मोठा असता तर दुर्घटना टळली असती; CM फडणवीसांनी दुर्घटनेवर व्यक्त केलं दु:ख.स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्याच्या कामापूर्वी विहिरीचा कठडा तीन ते चार फूट उंच होता. मात्र रस्त्याच्या भरावामुळे रस्ता उंच झाल्याने कठड्याची उंची केवळ एक ते दीड फूट राहिली. परिणामी, सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधारच कमी झाला. तरीही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, रस्ता आणि विहीर यामध्ये कोणताही अडथळा उभारण्यात आला नव्हता. तसेच कोणतेही सूचना फलक लावण्यात आले नव्हते. विहिरीवर स्लॅब टाकण्याची आवश्यकता असूनही ती पूर्ण करण्यात आली नाही. दुर्घटनेनंतर मात्र विहीर मालकावर कारवाई करण्याची तत्परता दाखवण्यात आली; परंतु या प्रकरणातील खरे जबाबदार कोण, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे..'निधी'पेक्षा जीव स्वस्त होते का?फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दिंडोरी नगरपंचायतीने प्रभाग क्रमांक २ मध्ये काशिनाथ शिंदे यांच्या घरापासून स्विमिंग पूलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर स्लॅब ड्रेन बांधण्याचा ठराव मंजूर केला होता. तथापि, निधीअभावी हे काम रखडल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे. मात्र नऊ जीव गेल्यानंतर काही तासांतच विहीर बुजवण्यासाठी निधी आणि यंत्रणा उपलब्ध होणे, ही बाब अनेक प्रश्न उपस्थित करते. लोकांच्या जीवापेक्षा निधी अधिक महत्त्वाचा होता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे..सुमारे सात वर्षांपूर्वी रस्ता बांधताना ही विहीर उघडीच का ठेवण्यात आली? रस्ता विहिरीपासून सुरक्षित अंतरावर का थांबवण्यात आला नाही? तसेच आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत? या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होऊन संबंधित जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे..'पाणी गेल्यावर बांध'दुर्घटनेनंतर विहीर बुजवण्यात आली, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले, तसेच चौकशीचे आदेश देण्यात आले. मात्र 'पाणी गेल्यावर बांध' घालण्याची ही प्रवृत्ती प्रशासनातून कधी जाणार, हा मूलभूत प्रश्न कायम आहे. दिंडोरीतील ही घटना केवळ एक अपघात नसून राज्यातील इतर अपघातप्रवण ठिकाणांसाठीही गंभीर इशारा आहे.जर संबंधित ठरावाची अंमलबजावणी वेळेत झाली असती, तर आज नऊ जणांचा जीव वाचला असता आणि ती मुले शाळेत गेली असती. विहीर आज मातीने बुजली असली, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईची खाई मात्र अद्याप भरून निघालेली नाही.