Dindori Crime : दिंडोरी पोलिसांसमोर आव्हानांचा डोंगर! ड्रग्ज आणि गुटखा कारखान्यांच्या कनेक्शनमुळे खाकीवर प्रश्नचिन्ह

लखमापूर: गुटखानिर्मितीचा कारखाना व एमडी ड्रग्जच्या अवैध व्यवसायामुळे जिल्हाभरात प्रकाशझोतात आलेल्या दिंडोरी शहराची धुरा सांभाळताना नागरिक, प्रशासन यांचा समन्वय साधताना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सध्या येथील पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे. येथे फोफावत चाललेला अवैध दारूविक्री आणि ड्रग्जचे कनेक्शन, वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न अशा अनेक पातळीवर आव्हानांना येथील नवनिर्वाचित पोलिस उपनिरीक्षक भगवान मथुरे यांच्यासमोर आहे. त्यांनी यापूर्वी वाडीवऱ्हे, येवला आणि धुळे येथे केलेले यशस्वी कामकाज पाहता येथील जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत..तालुक्यात काही काळापासून अवैध दारूविक्री, गुटखा तस्करी, मटका आणि जुगाराच्या अड्ड्यांनी चांगलेच डोके वर काढले आहे. तालुक्यातील काही दुर्गम भागांसह मुख्य चौकांमध्येही राजरोसपणे अवैध धंदे सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत. विशेषतः प्रतिबंधित गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूच्या छुप्या उत्पादनावर यापूर्वीही मोठ्या कारवाया झाल्या आहेत. ''सावळ घाटा''सारख्या परिसरात होणाऱ्या लुटमारीनेही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. यामागील मुख्य सूत्रधारांना जेरबंद करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..ग्रामीण भागामध्ये ज्या गावांमध्ये वर्षानुवर्षे कधीच दारूचा थेंबही विकला जात नव्हता अशा गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू विक्री होत आहे. दारूबंदीसाठी महिला पुढे येत आहेत, मात्र त्यांना पोलिसांचे पुरेसे पाठबळ मिळत नाही. अनेक ठिकाणी मटक्याचे धंदे जोरात सुरू असून ते कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत, हे मात्र अद्याप समजू शकले नाही. तालुक्यातील अनेक गावांत शेतक-यांचे वीजपंप चोरीस जात आहेत. .मात्र अद्याप चोरांचा तपास लागलेला नाही. दिंडोरी शहरातून दिवसाढवळ्या दुचाकी चोरीला जातात, त्यामुळे खाकीचा वचक आहे की नाही असा प्रश्न आहे. शहरातील काही कॅफेंवर कारवाई करून काही तरुण, शाळकरी मुलांना पोलिसांनी पकडल्याचे चित्र समोर आले, मात्र पुन्हा असेच प्रकार घडतात यामागे जबाबदार कोण असा प्रश्न स्थानिकांना पडतो. जुगारअड्डे जागा बदलून पुन्हा नव्याने सुरू होतात..Sawantwadi Car Accident : सावंतवाडीत काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! संपूर्ण कुटुंब वाचलं, पण 4 वर्षांच्या लेकाचा कारखाली चिरडून मृत्यू; बांदा खामदेव नाक्यावर काय घडलं?.तो एमडी ड्रग्जचा कारखाना कुणाचा?दिंडोरी पोलिस ठाण्याअंतर्गत कार्यक्षेत्रात गुटखा निर्मितीचा कारखाना सापडला, याबाबत पोलिसांना माहिती नव्हती यावर कुणाचा विश्वास बसेल? विंचूर येथे पकडलेल्या एमडी ड्रग्जचे धागेदोरे दिंडोरी कार्यक्षेत्रात असल्याची माहिती पुढे आली. तो कारखाना कुणाचा, बंद कारखान्याबरोबर त्याचा जोडलेला संबंध, त्याची मालकी कुणाची याचे उत्तर अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. .मंत्र्यांच्या मतदारसंघात एवढे धाडस कोणी करत असेल तर त्यावर कृपा कोणाची याचे उत्तर जाणण्याचा अधिकार नागरिकांचा आहे. विशेष बाब म्हणजे नमूद उद्योग किती कालावधीपासून सुरु असतील हा प्रश्न आहे. विंचूरला सापडलेल्या ड्रग्जचे कनेक्शन येथील एका कारखान्याशी जोडले गेले, ती चौकशी लासलगाव पोलिसांनी केली तर मग दिंडोरी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षकांना याबाबत काहीच माहिती नव्हती असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.