Dindori Theft Case : यात्रेला गेले आणि घर झाले साफ! दिंडोरीतील शेतकऱ्याच्या घरात कुलूप तोडून ५३ हजार ४०० रुपयांची चोरी

Cash and Jewellery Worth ₹53,400 Reported Stolen : दिंडोरी तालुक्यात शेतकऱ्याच्या बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी रोख रक्कम व दागिन्यांसह ५३ हजारांचा ऐवज लंपास केल्याची घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
दिंडोरी: शेतकऱ्याच्या घराच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून घरातील कपाटातील सोन्याचे दागिने व रोकडसह ५३ हजार ४०० रुपयांचा ऐवज अज्ञातांनी चोरून नेला. याबाबत दिंडोरी पोलिसांत रविवार (ता. ३०) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

