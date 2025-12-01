Dindori Theft Case : यात्रेला गेले आणि घर झाले साफ! दिंडोरीतील शेतकऱ्याच्या घरात कुलूप तोडून ५३ हजार ४०० रुपयांची चोरी

दिंडोरी: शेतकऱ्याच्या घराच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून घरातील कपाटातील सोन्याचे दागिने व रोकडसह ५३ हजार ४०० रुपयांचा ऐवज अज्ञातांनी चोरून नेला. याबाबत दिंडोरी पोलिसांत रविवार (ता. ३०) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दिनेश बबन विधाते (सध्या रा. शिवाजीनगर, भानगड वाडी, जानोरी) हे पत्नी व मुलांसह वास्तव्यास असून, त्यांचे घरालगत कुटुंबीय राहतात. मानसोपचार सुरू असल्याने ते औषधे घेऊन रात्रीच्या सुमारास झोपले होते. त्या वेळी पत्नी व मुले ओझर मिग येथे यात्रेला दरवाजाला बाहेरून कुलूप लावून गेले होते. यात्रा आटोपून रात्री बाराला पत्नी व मुले घरी परतताच त्यांना दरवाजाचे कुलूप तोडलेले दिसले. त्यांनी घरात प्रवेश करताच घरातील वस्तू अस्ताव्यस्त दिसल्या..त्यांनी दिनेश यांना उठविले व घरातील कपाट व इतर ठिकाणी तपासणी केली असता, कपाटातील पाच हजार रोख व तीन चांदीचे सिक्के गायब असल्याचे निदर्शनास आले. तर कपाटाशेजारील पिशवीतील ११ हजार रुपये व कानातील टाप्स व वेलजोडही चोरी झाले. .Shewale Family Conflict : जमिनीचा वाद, लुडबूडचा अंत: देवळ्यातील शेवाळे कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; दोन निरागस जीवांचा करुण अंत.१६ हजार रोख, २४०० रुपयांचे चांदीचे सिक्के, २० हजारांचे चार ग्रम वजनाचे कानातील सोन्याचे टाप्स, १५ हजारांचे कानातील वेलजोड असा एकूण ५३ हजार ४०० रुपयांचा ऐवज चोरी गेला. ओझर शिवारातील दोन घरांमध्ये चोरी झाल्याची माहिती विधाते यांना मिळाली. या घटनेप्रकरणी चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार विजय कोरडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.