नाशिक

Crime News : दिंडोरी तालुक्यात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; पोलिसांच्या कारवाईवरच संशय

Illegal Liquor and Matka Thrive in Dindori Taluka : दिंडोरी तालुक्यात अवैध दारूविक्री, गुटखातस्करी आणि मटक्याविरोधात कारवाई केल्याचा पोलिसांचा दावा; मात्र मुख्य आरोपींना संरक्षण मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी.
illegal liquor
illegal liquorsakal
संदीप मोगल
Updated on

लखमापूर: गुजरातच्या सीमेजवळ असलेल्या आणि औद्योगीकरण व शेतीमुळे परप्रांतीयांची संख्या वाढलेल्या दिंडोरी तालुक्यात अवैध दारूविक्री, गुटखातस्करी आणि खुलेआम मटका यामुळे तालुक्यात गुन्हेगारी फोफावत चालली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
maharashtra
Crime News
liquor
dindori taluka

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com