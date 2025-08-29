Crime News : दिंडोरी तालुक्यात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; पोलिसांच्या कारवाईवरच संशय

लखमापूर: गुजरातच्या सीमेजवळ असलेल्या आणि औद्योगीकरण व शेतीमुळे परप्रांतीयांची संख्या वाढलेल्या दिंडोरी तालुक्यात अवैध दारूविक्री, गुटखातस्करी आणि खुलेआम मटका यामुळे तालुक्यात गुन्हेगारी फोफावत चालली आहे. .बिनदिक्कतपणे सुरू असलेल्या या धंद्यांवर पोलिस अधूनमधून कारवाईचा देखावा करतात आणि बिटरला पकडतात; पण मुख्य आरोपीविरोधात कधीही गुन्हा दाखल करीत नाहीत किंवा त्याला हातही लावत नाहीत. त्यामुळे अवैध धंद्याच्या समूळ उच्चाटनाची शपथ घेणाऱ्या पोलिसांच्या या कारवाईविरोधातच आता संशय व्यक्त केला जात आहे. नागरिक आता या दिखाव्याच्या कारवाईंबाबत उघडपणे बोलू लागल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरच शंका निर्माण होत आहे..अवैध धंद्याचे समूळ उच्चाटन असा पोलिसांचा परवलीचा शब्द, मात्र त्यासाठी दिंडोरी तालुक्यात तरी प्रामाणिक प्रयत्न केले जातात, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, अशी स्थिती आहे. अवैध धंद्यातील आकांना संरक्षण दिले जाते अन बगलबच्च्यांना पकडले जाते. तालुक्यात अवैध दारूविक्री, मटका, गुटखा व जुगाराचा सुळसुळाट झाला आहे. कधी दारूबंदीसाठी पोलिस ठाण्यांवर महिला धडक मोर्चा आणतात; तर कधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक येऊन कारवाई करते. .ही कारवाई केवळ वरवरचा देखावा असल्याची चर्चा तालुकाभरात आहे. दिंडोरी व वणी पोलिसांनी अवैध मटका चालविणाऱ्या बिटरवर कारवाई केली. असे अनेक बिटर असतात, अंगावर गुन्हे घेण्याच्या मोबदल्यात ते बिटरगिरी करतात अन म्होरक्या मोकळा राहतो. बिटरवर कारवाई होते, की कारवाईचे नाटक केले जाते? आजपर्यंत मटक्याची पेढी चालविणाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. किमान तशी माहिती माध्यमांपर्यंत येत नाही. तालुक्यात मटक्याच्या पेढ्या चालविणारे अनेक जण असल्याच्या चर्चा आहेत. सहसा त्यांच्या वाटेला कोणी जात नाही. त्यामुळे अशा अपप्रवृत्ती फोफावतात व उजळमाथ्याने वावरतात..चालक ताब्यात, मूळ ‘आका’चे काय?दिंडोरी व वणी पोलिसांनी केलेली कारवाई लुटूपुटूच्या प्रकारात मोडते. संशयिताकडून पेढीमालक कोण याची चौकशीची तसदी पोलिस का घेत नाही? जी गत मटक्याची तीच गुटख्याची. काही दिवसांपूर्वी वणी पोलिसांनी आलिशान वाहनातून गुटखातस्करी करताना पकडले. कारवाई केली. प्रत्यक्षात ९३ हजारांच्या गुटख्याच्या खरेदीसाठी दहा लाखांचे वाहन जप्त करून संशयितास अटक झाली, मात्र या वाहनात गुटख्याचा मोठा साठा होता. .तो छोटा हत्ती वाहनातून संरक्षणात हलविण्यात आल्याची खमंग चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. यातही तस्करीचा आका जो संपूर्ण वणी शहराला माहीत आहे, त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. काही महिन्यांपूर्वी वणी-सापुतारा रस्त्यावरील पिंप्री फाटा येथे पोलिसांनी गुटख्याच्या गुन्ह्यात पुरवठा करणाऱ्याला आरोपी केले होते. या दोन्ही गुटख्यांच्या प्रकरणात तपास अधिकारी तेच, हे विशेष..अवैध दारू प्रकरण तर भयानकचगावातील अवैध दारूविक्रीमुळे त्रस्त महिलांनी अनेकदा वणी व दिंडोरी पोलिस ठाण्यावर दारूबंदीसाठी आंदोलन करीत मोर्चे काढले. मात्र, कारवाई नावालाच झाली. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नप्रमाणे दारूविक्री सुरूच आहे..Pimpri Traffic : धनगरबाबा बीआरटी स्थानक चौकात दररोज अपघात; खासगी वाहनांना बंदी, तरीही प्रवेश; उपाययोजना करण्याची मागणी.मग पोलिस नेमके काय करतात, असा प्रश्न साहजिक महिला, नागरिक उपस्थित करतात. त्यावर पोलिसांकडे काय उत्तर आहे? मनुष्यबळ कमी असल्याचे वारंवार सांगितले जात असले तरी किमान जेथून तक्रारी आल्या, तेथे तरी अवैध दारूविक्री थांबवा, एवढीच नागरिकांची अपेक्षा आहे. अवैध दारू कुठून येते, कोण आणतो हे पोलिसांना माहीत असते, तरी एवढी उदासीनता का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.