Maratha Reservation : दिंडोरीत ओबीसींचा आरक्षणावरून संघर्ष; 'मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास आमचे हक्क धोक्यात

OBC Society’s Protest Against GR : शासनाने काढलेला जीआर तातडीने रद्द करावा अशी मागणी दिंडोरी तालुका ओबीसी समाजातर्फे तहसीलदार मुकेश कांबळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी: मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने काढलेला जीआर तातडीने रद्द करावा अशी मागणी दिंडोरी तालुका ओबीसी समाजातर्फे तहसीलदार मुकेश कांबळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

