Education News : शिक्षणाधिकारीच अडकले! विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पत्नीकडून बदलीसाठी 'अवघड क्षेत्रा'ची खोटी माहिती; दिंडोरीत खळबळ

Teacher accused of misleading the transfer process in Dindori : दिंडोरी तालुक्यातील शिक्षक बदली प्रक्रियेत खोटी माहिती दिल्याच्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. शिक्षक परिषदेने या गैरप्रकारावर तीव्र आक्षेप घेत तक्रार दाखल केली आहे.
teacher transfer

सकाळ वृत्तसेवा
दिंडोरी: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने राबविलेल्या बदली प्रक्रियेत शिक्षण विस्तार अधिकारी वसंत खैरनार यांच्या पत्नीनेच चुकीची माहिती देऊन विभागाची दिशाभूल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली.

