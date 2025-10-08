Education News : शिक्षणाधिकारीच अडकले! विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पत्नीकडून बदलीसाठी 'अवघड क्षेत्रा'ची खोटी माहिती; दिंडोरीत खळबळ

दिंडोरी: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने राबविलेल्या बदली प्रक्रियेत शिक्षण विस्तार अधिकारी वसंत खैरनार यांच्या पत्नीनेच चुकीची माहिती देऊन विभागाची दिशाभूल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली. .नवे धागूर (ता. दिंडोरी) येथील शिक्षिका जयश्री सूर्यवंशी यांनी बदली अर्ज भरताना ‘अवघड क्षेत्रात सेवा केली’ असा दावा केला. मात्र, प्रत्यक्ष पडताळणीत त्यांनी गायधोंड (ता. पेठ) येथे कोणतीही सेवा बजावलेली नसल्याचे उघडकीस आले. .चुकीची माहिती देत या शिक्षिकेने बदली प्रक्रियेत सवलत मिळविल्याचे शिक्षक परिषदेने तक्रारीत म्हटले आहे. बदली प्रक्रियेत सर्वांसाठी समान नियम असले पाहिजेत. कोणीही पद, ओळख किंवा नातेसंबंधाचा वापर करून गैरफायदा घेऊ नये, सामान्य शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून परिषद या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत असल्याचे परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे..शिक्षक परिषदेने केलेल्या तक्रारीवर दिंडोरीचे गटशिक्षणाधिकारी चंद्रकांत गवळी यांनी संबंधित शिक्षिकेला नोटीस बजावत खुलासा मागविला होता. त्यांच्याकडून आलेल्या खुलाशानुसार श्री. गवळी यांनी ३ ऑक्टोबरलाच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद या प्रकरणी नेमकी काय कारवाई करते, याकडे शिक्षकवर्गाचे लक्ष लागून आहे. कोणत्याही स्थितीत हे प्रकरण दडपू देणार नाही, अशी भूमिकाही शिक्षक परिषदेने घेतली आहे..Sambhaji Rohkale: महायुती सरकारचा योजनांचा कागांवा: काँग्रेस तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहकले; पारनेरमध्ये काँग्रेस पक्षाची तालुका बैठक.संबंधित महिला शिक्षिकेसंदर्भात कुठलाही अहवाल माझ्याकडे प्राप्त झालेला नाही. अहवाल आल्यावर त्याविषयी बोलणे संयुक्तिक ठरेल. अहवाल कार्यालयास मिळाला असल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल.- बी. डी. कनोज, शिक्षणाधिकारी (प्रा.), जिल्हा परिषद, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.