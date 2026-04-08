दिंडोरीवर पुन्हा शोककळा! चार शाळकरी मुलांचा बुडून मृत्यू, तर झोक्याचा फास लागून एकाचा अंत

लखमापूर/मोहाडी, ता. ७ : दिंडोरी तालुक्यात कार विहिरीत कोसळून नऊ जणांचा दुर्दैवी अंत झाल्याची घटना ताजी असतानाच मंगळवारी (ता. ७) तालुक्यावर पुन्हा शोककळा पसरली. मोहाडी येथील दोन आते-मामेभाऊ आणि परमोरी येथील दोन चिमुरडे असा चौघांचा पाण्यात बुडाल्याने मृत्यू झाला. तिसऱ्या घटनेत गळ्याला झोक्याचा फास बसून कादवा म्हाळुंगी येथील १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनांनी तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. दरम्यान, आठवड्याच्या आत तालुक्यातील अकरा मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे..मोहाडी (ता. दिंडोरी) येथील शांताराम फटांगडे कुटुंबातर्फे खेरवाडी (ता. निफाड) येथे 'चिरा देवाचा नैवेद्य' या धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी नातेवाईक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. दुपारी कार्यक्रमाची लगबग सुरू असताना रुद्र गणेश जाधव आणि ओमकार सुनील फटांगडे हे दोन आते मामेभाऊ खेळता खेळता जवळच असलेल्या तलावाच्या परिसरात गेले. पाण्याचा अंदाज न आल्याने हे दोन्ही चिमुकले तलावात बुडाले..प्रशासनाची बेपर्वाई! निधीअभावी रखडलेलं काम, विहिरीचा कठडा उंच होता पण रस्ता बांधताना भरावात बुजला.कार्यक्रमस्थळी मुले दिसल्यानं शोधाशोध सुरू झाली असता, ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या घटनेत दोन्ही मुलांचा बुडाल्याने मृत्यू झाला. आनंदाच्या कार्यक्रमात अचानक काळाने घाला घातल्याने फटांगडे आणि जाधव कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. दोघे मोहाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकत होते. दरम्यान, दोघांवर रात्री मोहाडी येथील अमरधाममध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले..दोन्ही सामान्य कुटुंबातीलवणी : परमोरी येथील यश पगारे व समीर गांगोडे यांना नदीपात्रातील पाण्याचा आणि तेथील खोल भागाचा अंदाज आला नाही. पाण्याचा फुगवटा असलेल्या भागात हे दोन्ही विद्यार्थी बुडाले. प्रवीणने माहिती देताच स्थानिक रहिवासी आप्पा गां गोडे आणि महेंद्र गांगोडे यांनी तातडीने नदीपात्रात उडी घेतली. सुमारे २० मिनिटांच्या शोधमोहिमेनंतर दोघांनाही पाण्याबाहेर काढण्यात आले. त्यांच्या नाका-तोंडात गेलेले पाणी काढून त्यांना तातडीने वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोर मोरे यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. यश राहुल पगारे हा मूळचा शिवनई (ता. दिंडोरी) येथील होता. यश हा आईचा एकुलता एक मुलगा होता. मामा मंगेश हे बांधकाम मजूर, तर आई योगिता रोजंदारीचे काम करतात..'कादवा'च्या पाण्यात पोहताना दोघे बुडालेलखमापूर/वणी : परमोरी येथील यश राहुल पगारे (वय १२), समीर रावसाहेब गांगोडे (१४) आणि प्रवीण भगवान सहाळे (१४) हे तीन मित्र मंगळवारी (ता. ७) दुपारी तीनच्या सुमारास नदीवर पोहण्यासाठी गेले असता, यश व समीरचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. पोहत असताना यश गटांगळ्या खाताना समीरला दिसला. समीर त्याला वाचविण्यासाठी गेला, मात्र वाचविण्याच्या प्रयत्नात दोघांचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. समीर व यश पाण्यात बुडाल्याचे प्रवीणने गावात येऊन त्याच्या घरच्यांना सांगितले. त्यांनी तातडीने धाव घेतली. दोन्ही विद्यार्थी हे वरखेडा येथील जनता विद्यालयात शिकत होते. यशच्या वडिलांचे निधन झाल्याने यश हा त्याचे मामा मंगेश अहिरे यांच्याकडे परमोरी येथे शिकण्यासाठी आला होता. समीरचे वडील हे परमोरी येथे मोलमजुरी करतात. दरम्यान, सायंकाळी परमोरी येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..कादवा म्हाळुंगीची घटनाकादवा म्हाळुंगी येथील सूरज हिंमत गायकवाड (वय १३) याचा झोका खेळताना गळ्यास फास लागून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. गावातील यात्रेनिमित्त सकाळी सूरज विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाला होता. मांडव डहाळ्याच्या कार्यक्रमात त्याने उत्साहाने नृत्यही केले. घर गावालगतच्या मळ्यात असल्याने दुपारी तो जेवणासाठी घरी आला. जेवणानंतर घराच्या मागील बाजूस असलेल्या आंब्याच्या झाडाखाली तो इतर लहान मुलांबरोबर खेळण्यासाठी गेला. या वेळी झाडाला बांधलेल्या झोक्यावर खेळत असताना अचानक त्याच्या गळ्याला फास बसला. ही बाबा त्याच्या भावाच्या लक्षात आली तोपर्यंत सूरजचा मृत्यू झाला होता.