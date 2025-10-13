नाशिक

Agricultural News : द्राक्ष पंढरी संकटात! छाटणीनंतरही ९५ टक्के बागांमध्ये घड नाही; सततच्या पावसामुळे गर्भधारणाच झाली नाही

Severe Grape Crop Loss in Lakhmapur Due to Continuous Rain : सतत पाच महिने पडणारा पाऊस आणि अपुरा सूर्यप्रकाश यामुळे द्राक्षवेलींमध्ये अपेक्षित गर्भधारणाच झाली नसल्यामुळे बागा अंगावर पोसण्याची वेळ आली आहे.
संदीप मोगल
लखमापूर: दिंडोरी तालुक्यात सप्टेंबरच्या शेवटी द्राक्षबागांची छाटणी केलेल्या बागांमध्ये काडीवर एकही घड निघालेला नसल्यामुळे द्राक्ष बागायतदारांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. सतत पाच महिने पडणारा पाऊस आणि अपुरा सूर्यप्रकाश यामुळे द्राक्षवेलींमध्ये अपेक्षित गर्भधारणाच झाली नसल्यामुळे बागा अंगावर पोसण्याची वेळ आली आहे.

