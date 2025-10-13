Agricultural News : द्राक्ष पंढरी संकटात! छाटणीनंतरही ९५ टक्के बागांमध्ये घड नाही; सततच्या पावसामुळे गर्भधारणाच झाली नाही

लखमापूर: दिंडोरी तालुक्यात सप्टेंबरच्या शेवटी द्राक्षबागांची छाटणी केलेल्या बागांमध्ये काडीवर एकही घड निघालेला नसल्यामुळे द्राक्ष बागायतदारांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. सतत पाच महिने पडणारा पाऊस आणि अपुरा सूर्यप्रकाश यामुळे द्राक्षवेलींमध्ये अपेक्षित गर्भधारणाच झाली नसल्यामुळे बागा अंगावर पोसण्याची वेळ आली आहे..गेल्या अनेक वर्षांपासून हवामानातील सततच्या बदलांचा द्राक्ष पिकावर विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. चालू हंगामात महाराष्ट्रभर सतत पाऊस झाल्याने द्राक्ष बागेमध्ये पाणी साचले आणि द्राक्ष वेलीचे मूळ अक्षरशः सडले. यामुळे द्राक्षबागा पूर्णपणे अशक्त झाल्या. छाटणीनंतर द्राक्षबागांना फुटण्यास विलंब होत असून, फुटलेल्या ९५ टक्के बागांमध्ये द्राक्ष घड दिसून येत नाही. काडीवर फक्त वांझ फूटच दिसत असल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील संपूर्ण द्राक्ष पंढरी संकटात सापडल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे..गेल्या तीन वर्षांपासून द्राक्ष शेतीमध्ये नवीन जातीच्या द्राक्षांची लागवड झाली आहे. या नवीन द्राक्ष वाणांवर सततच्या पावसामुळे गर्भधारणेत अडचणी येतात का, हे लवकरच स्पष्ट होईल. सध्या शेतकरी संकटात असून, प्रत्येक वर्षी येणाऱ्या नवीन समस्यांमुळे तो कर्जबाजारी होत आहे. द्राक्ष छाटणी अंतिम टप्प्यात आली असून, काही दिवसांत संपूर्ण द्राक्ष हंगामाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..छाटणीनंतरही ९५ टक्के बागांमध्ये काडीवर एकही घड नाहीपाऊस व अपुऱ्या सूर्यप्रकाशामुळे गर्भधारणा झाली नाहीपाणी साचल्याने द्राक्षवेलींचेमूळ सडलेमेपासून पाऊस सुरू असल्याने फवारणी शक्य झाली नाहीडावणी, भुरी व करपा रोगाने५० टक्के पाने खराबपाने खराब झाल्यामुळे काडी पक्व न होता हिरवी राहिली .डावणी, भुरी, करपाचा प्रादुर्भावमेपासून सतत पडणाऱ्या पावसामुळे द्राक्षबागेत फवारणीसाठीही पुरेसा वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे डावणी, भुरी तसेच करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आणि अनेक बागांची ५० टक्के पाने खराब झाली. परिणामी, काडी पक्व न होता हिरवीच राहिली आणि गर्भधारणा झालीच नाही. त्यामुळे संपूर्ण द्राक्ष हंगाम वाया जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे..Bhaskar Bhagare : ११ कोटींच्या कामात निकृष्ट दर्जा; लासलगाव रेल्वेस्थानकावर खासदार भगरे यांची तीव्र नाराजी, रेल्वे मंत्रालयाकडे तक्रार करणार.चालू द्राक्ष हंगामामध्ये सतत पडणाऱ्या पावसामुळे द्राक्ष बागांचे मोठे नुकसान झाले असून, संपूर्ण हंगामच वाया गेला आहे. त्यामुळे शासनाचे द्राक्षबागांचे पंचनामे करून योग्य नुकसानभरपाई द्यावी.- लक्षमण जोपळे, शेतकरी, ओझेपुरेसा सुर्यप्रकाश द्राक्षवेलींना मिळाला नसल्याने वेलींमध्ये गर्भधारणा तसेच काडी पक्व झालीच नाही. त्यामुळे या हंगामात द्राक्षबागा संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने पंचनामे करून त्वरित नुकसानभरपाई द्यावी.- विलास कांगणे, शेतकरी, नळवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.