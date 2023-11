Nashik News: गंगापूरचा विसर्ग थांबला; 0.5 टीएमसी पाणी सोडले

Nashik News : जायकवाडीसाठी गंगापूर धरणातून सोडण्यात आलेला विसर्ग थांबविण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. (Discharge of water from Gangapur Dam for Jayakwadi was stopped nashik news)

शुक्रवारी मध्यरात्री सोडण्यात आलेले पाणी आता जायकवाडीत पोहोचले आहे. गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार गंगापूर धरण समूहातून एकूण ३.१४३ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तीन दिवसांपूर्वी पाणी सोडण्यास सुरवात झाली.

जिल्ह्यातील गंगापूर, कडवा, मुकणे व दारणा धरणातून सोडलेले पाणी नांदुरमध्यमेश्वर धरणातून जायकवाडीला सोडण्यासाठी दोन गेट उघडले आहेत. यातून विसर्ग सुरु राहणार असला तरी गंगापूरचे पाणी थांबवण्यात आले आहे. या धरणातून ०.५ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे.