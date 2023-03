Unseasonal Rain: जिल्ह्याला पुन्हा अवकाळीचा तडाखा! गारपिटीने रब्बीसह द्राक्षे-कांदा अन् भाजीपाल्यालाही फटका

नाशिक : जिल्ह्यात मेघगर्जनेसह अवकाळी पाऊस आणि सोबत गारपिटीला गुरुवारी (ता. १६) पहाटेपासून सुरवात झाली. सकाळपर्यंत ही स्थिती कायम होती. त्याचवेळी सकाळी काळ्याकुट्ट ढगांनी आसमंत व्यापल्याने बऱ्याच ठिकाणी अंधारून आले होते.

या आपत्तीमुळे रब्बी हंगामातील गहू, हरभऱ्यासह द्राक्षे, कांदा आणि भाजीपाल्याला फटका बसला. (district again hit by unseasonal rain Grapes onion and vegetables affected by hailstorm nashik news)

हेही वाचा : ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

द्राक्ष-कांदापंढरी असलेल्या निफाड तालुक्यात अवकाळीच्या फेऱ्यामुळे कृषी क्षेत्रात राबवणाऱ्यांचे अवसान गळाले आहे. चांदोरी भागात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. मुंबई-आग्रा महामार्गावर वाहतूक संथ झालेली असताना इगतपुरी परिसरात रिमझिम पाऊस झाला आहे.

बागलाण तालुक्यात कांदा पिकावर करप्याचे संकट घोंघावू लागले आहे. देवळा तालुक्यातही जोरदार पावसाने हजेरी लावली. सिन्नर तालुक्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. त्याचवेळी गारपीट झाली आहे.

त्यात कांदा, द्राक्षे, हरभरा, गव्हाचे नुकसान झाले आहे. घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाने जिल्ह्यात येत्या रविवारपर्यंत (ता. १९) हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. दरम्यान, नाशिकमध्ये गुरुवारी सकाळी आठपर्यंत ९.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.