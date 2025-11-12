नाशिक

Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँक वाचली! राज्य सरकारकडून ६७२ कोटींचे भरीव भागभांडवल मंजूर!

Maharashtra Government Approves ₹672 Crore Aid for Nashik Bank : आर्थिक अडचणींमुळे परवाना रद्द होण्याची भीती असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६७२ कोटी रुपयांचे 'शेअर कॅपिटल' (भागभांडवल) मंजूर करण्यात आले. यामुळे बँकेचा परवाना वाचला असून 'सीआरएआर'चे प्रमाण राखण्यास मदत होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना (लायसन्स) वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने ६७२ कोटींची भरीव मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेला ऊर्जितावस्था येण्यास मदत होईल. मात्र, कर्ज वितरणासाठी या निधीचा वापर करता येणार नाही.

