Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँक वाचली! राज्य सरकारकडून ६७२ कोटींचे भरीव भागभांडवल मंजूर!

नाशिक: आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना (लायसन्स) वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने ६७२ कोटींची भरीव मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेला ऊर्जितावस्था येण्यास मदत होईल. मात्र, कर्ज वितरणासाठी या निधीचा वापर करता येणार नाही..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. ११) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा सहकारी बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली. यात एकट्या नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी रुपयांचे 'शेअर कॅपिटल' मिळणार आहेत. .नोटबंदीपासून जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती खालावली. जिल्ह्यातील ५६ हजार कर्जदारांकडे २३ कोटींचे कर्ज थकीत आहे; तर ठेवीदारांचे दोन हजार २०० कोटी रुपये जिल्हा बँकेत अडकले आहेत. यात पतसंस्थांचाही समावेश असल्याने त्यांच्याही आर्थिक व्यवहारांवर विपरीत परिणाम झाला..बॅंकेची स्थिती खालावताच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. शाखांमधील चलनच बंद झाल्याने जिल्हा बँकेचे लायसन्स रद्द होण्याची स्थिती ओढवली होती. अशा परिस्थितीत प्रशासकांनी शासनाकडे ६३५ कोटींच्या 'शेअर कॅपिटल'ची मागणी केली. गतवर्षी हा प्रस्ताव शासनासमोर ठेवण्यात आला होता. प्रस्ताव अनेकदा नाकारण्यात आला..त्यातील त्रुटींची पूर्तता करून अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी साधारणत: वर्षभराचा कालावधी लागला. या काळात जिल्हा बँकेच्या संस्थात्मक सल्लागारपदी विद्याधर अनास्कर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांनी नाशिक जिल्हा बँकेची बैठक घेतली. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत राज्य शासनाच्या पातळीवर मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू झाले. सर्व त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवलेल्या या प्रस्तावास मान्यता मिळाली. वर्षभराच्या काळात 'शेअर कॅपिटल'मध्ये ३७ कोटींची वाढ झाली आणि अंतिम प्रस्ताव ६७२ कोटींवर पोहोचला..भागभांडवल वाढेल; पण...जिल्हा बँकेला आपला परवाना वाचविण्यासाठी विशिष्ट रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. त्याला बॅंकेच्या भाषेत 'सीआरएआर' असे संबोधले जाते. जिल्हा बँकेला हे प्रमाण राखण्यासाठी ८७२ कोटींची आवश्यकता होती. त्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने बँकेला आता या निधीतून व्याज मिळेल आणि लायसन्स रद्द होण्याची टांगती तलवार डोक्यावर राहणार नाही. पण, कर्ज वितरणासाठी या निधीचा वापर करता येणार नाही..वर्षभरात वाढले ३७ कोटीजिल्हा बँकेचा परवाना वाचविण्यासाठी आवश्यक ६३५ कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये नाशिकमधील मंत्र्यांच्या बैठकीत दिले होते. त्यानंतर प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागल्याने बँकेला मदतीसाठी आवश्यक ६३५ कोटींची रक्कम ६७२ कोटींवर म्हणजेच ३७ कोटींनी वाढली..आता यापुढे काय होणार?जिल्हा बँकेला आर्थिक मदत मिळाली म्हणजे या निधीचे वाटप करता येणार नाही. कर्जदार किंवा ठेवीदार या दोन्ही घटकांपैकी कुणालाही हे पैसे मिळणार नाहीत. बॅंकेची इच्छा असली तरी त्याचे वाटप करू शकणार नाही. 'सीआरएआर'चे प्रमाण राखण्यासाठी हा निधी मिळाल्याने त्याचे फक्त व्याज बँकेला मिळेल. यातून महिन्याला होणारा पाच कोटींचा प्रशासकीय खर्च भागविता येईल..जिल्हा बँक वाचल्याचे स्वागतनाशिक : शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कर्ज पुरवठा करणारी बँक अडचणीत आहे. बँक वाचली तर पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकते. शेतकरी, विविध कार्यकारी सोसायटी, पतसंस्था, ठेवीदार, कर्जदार यांच्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने दिलासादायक निर्णय घेतला. .यासाठी नाशिक जिल्हा बँक वाचवा सहकार वाचवा, शेतकरी वाचवा, ठेवीदार वाचवा चळवळ सातत्याने मागणी करत होती. ही मागणी मंजूर झाली याचा आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा बँक वाचवा सहकार वाचवा चळवळ निमंत्रक राजू देसले, विष्णुपंत गायके, राजेंद्र पवार, मनोहर देवरे, संपत वक्ते भास्कर शिंदे, शांताराम ठाकरे यांनी व्यक्त केली..Excise Department : वर्धा जिल्ह्यातील पुरेशा मनुष्यबळाअभावी 'एक्साईज' विभाग पांगळा; मंजूर पदांपैकी निम्मी पदे रिक्त, अतिरिक्त कामाचा बोजा.जिल्हा बँकेने सादर केलेल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने आता बँकेचा परवाना रद्द होणार नाही. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा शासन आदेश जारी होईल. त्यानंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून हा निधी जिल्हा बॅंकेला मिळेल. यासाठी वरिष्ठ पातळीवर अधिकाऱ्यांनी फार परशि्रम घेतले.- संतोष बीडवई, प्रशासक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नाशिक.