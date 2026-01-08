Nashik District Bank : जिल्हा बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी नाबार्डचा मास्टर प्लॅन; पण कर्मचाऱ्यांची वाढली डोकेदुखी

नाशिक: आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नफ्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने थेट शाखा व सेवकांवर ठेव संकलनाचे उद्दिष्ट लादले आहे. प्रत्येक सेवकाने दरमहा किमान दहा नव्या ठेवीदारांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची १०० दिवसांची मुदतठेव जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे तीन महिने शिल्लक असताना हे उद्दिष्ट साध्य करणे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे..जिल्हा बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी शासनाकडून भांडवली मदत देण्यात आली असून, २०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन वर्षांत बँक नफ्यात आणण्यासाठी विशेष पुढाकार योजना तयार करून नाबार्डकडे सादर करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने ठेवी वाढविण्यावर भर देत शाखा व सेवकांना थेट लक्ष्य देण्यात आले आहे..Harshvardhan Sapkal: फडणवीस देवाभाऊ नव्हे ‘घेवाभाऊ’: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप; अजित पवारांबाबत काय म्हणाले?.मार्च २०२६ अखेरपर्यंत निर्धारित ठेव उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची मुदत असली, तरी प्रत्यक्षात वेळ कमी आणि दबाव अधिक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र कार्यालय अधिकारी, विभागप्रमुख व नाशिक तालुका शाखेतील बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार जानेवारी ते मार्च २०२६ या तीन महिन्यांत सलगपणे ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी स्वतंत्र ठेव योजना जाहीर करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.