Nashik District Bank : जिल्हा बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी नाबार्डचा मास्टर प्लॅन; पण कर्मचाऱ्यांची वाढली डोकेदुखी

Administration Pushes Deposit Drive to Revive Nashik District Bank : आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बँकेने कर्मचाऱ्यांना नवीन ठेवी गोळा करण्याचे लक्ष्य दिले असून, मार्च २०२6 पर्यंत बँकिंग व्यवहार सुधारण्यावर भर दिला जात आहे.
नाशिक: आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नफ्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने थेट शाखा व सेवकांवर ठेव संकलनाचे उद्दिष्ट लादले आहे. प्रत्येक सेवकाने दरमहा किमान दहा नव्या ठेवीदारांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची १०० दिवसांची मुदतठेव जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे तीन महिने शिल्लक असताना हे उद्दिष्ट साध्य करणे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.

