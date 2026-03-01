Crime News : नाशिक हादरले! अल्पवयीन मुलीची विक्री करून बालविवाह लावणाऱ्यांना १० वर्षे सक्तमजुरी

नाशिक: नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीची विक्री करून तिचा परस्पर बालविवाह लावून दिल्याप्रकरणी दोन महिलांसह तिच्या पतीस दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. तसेच या घटनेची माहिती असूनही ती लपविल्याबद्दल परिचित महिलेला तीन वर्षे साधा कारावास ठोठावण्यात आला. .या प्रकरणातील एक आरोपी अद्याप फरारी असून, तिघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. न्यायालयाने चार जणांना एकूण दोन लाख ९५ हजारांचा दंड ठोठावला असून, त्यापैकी एक लाख रुपये पीडित मुलीस नुकसानभरपाई देण्याचे न्यायाधीश पी. व्ही. घुले यांनी आदेश दिले आहेत..प्रियंका देवीदास पाटील ऊर्फ प्रियंका पानपाटील (रा. भगतसिंगनगर, ओझर, ता. निफाड), सुरेखाबाई जागो भिल (४०, रा. शिरपूर, जि. धुळे), दिनेश सुखराम राठोड (२५, रा. भातखेडी, जि. उज्जैन, मध्य प्रदेश) अशी सक्तमजुरी सुनाविण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असून, काजल सिद्धार्थ गायकवाड (२४, रा. राहुलवाडी, पेठ रोड) हिला तीन वर्षे साधा कारावास व पंधरा हजारांची दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. फुलेनगर येथील राहुलवाडी भागात राहणारी अल्पवयीन मुलगी १ जून २०२२ ला दुपारच्या सुमारास बेपत्ता झाली होती. .पुतणी बेपत्ता झाल्याबाबत पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच पथकाने मुलगी विक्री प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता. दोन्ही महिला आरोपींनी मुलीस शिरपूर येथे पळवून नेले होते. त्यानंतर दहावा मैल (ओझर) भागात राहणाऱ्या महिलेच्या घरात तिला डांबून ठेवले. त्यानंतर फरारी शरीफ भिकन शहा व कैलास अंबासन मालवीय (४०, रा. शिरपूर, जि. धुळे) यांच्या मदतीने मुलीस आरोपी दिनेश राठोड यास विक्री करून त्याच्याशी बालविवाह लावून देण्यात आला होता. .काजल गायकवाड हिला या घटनेची माहिती असतानाही तिने वाच्यता केली नाही. या प्रकरणी आठ जणांविरोधात पंचवटी पोलिसांत अपहरण, अत्याचार, बालविवाह प्रतिबंध कायदा आणि बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन उपनिरीक्षक धनश्री पाटील यांनी केला. .Amravati Crime : बायकोला बीपी, शुगरचा त्रास, फार काळ जगणार नाही; म्हणत घरमालकाने पकडला महिला पोलिसाचा हात.जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. अतिरिक्त अभियोक्ता सुप्रिया गोरे व लीना चव्हाण यांनी सरकारतर्फे कामकाज केले. न्यायालयाने फिर्यादी, साक्षीदार पंच यांनी दिलेल्या साक्षी व तपासी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या परिस्थितीजन्य पुराव्यास अनुसरून न्यायालयाने तिघांना दहा वर्षे सक्तमजुरी, तर काजल गायकवाड हिला तीन वर्षे साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. या खटल्यात मुलीस खरेदी करून लग्न करणाऱ्यासह अन्य आरोपींना वेगवेगळ्या कलमान्वये दोन लाख ९५ हजारांचा दंड ठोठावला असून, एक लाख रुपयाची रक्कम पीडितेस नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.