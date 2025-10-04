Nashik News : नाशिक जिल्हा नियोजन निधीत मोठा घोळ; आमदारांना समान निधी, खासदारांना एक रुपयाही नाही

नाशिक: जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री मिळालेले नसले तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे सर्व आमदारांना समान वाटप झाले आहे. आमदारांकडून कामनिहाय याद्या मागवून त्यानुसार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचे नियोजन सोपविण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे जिल्ह्यातील तिन्ही खासदारांना यापासून वंचित ठेवल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली आहे. .जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनांसाठी शासनाकडून २७० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. वार्षिक नियोजन हे सुमारे ९०० कोटींच्या जवळपास जाते. या सर्व निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांकडून होते. मात्र, पालकमंत्री नसल्याने उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. यात निधीचे थेट समान वाटप करण्याचा निर्णय झाला. .जिल्ह्यातील १५ आमदारांना समान निधी प्राप्त झाला आहे. यासाठी आमदारांकडून कामनिहाय याद्याही मागविण्यात आल्या होत्या. या याद्या थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देत कामनिहाय निधी नियोजन करण्याचे आदेश प्राप्त झाले. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आमदारांच्या कामनिहाय याद्या त्या-त्या यंत्रणेला पाठवत नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेला आमदारांच्या कामनिहाय याद्या प्राप्त झाल्या असून, त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम सुरू झाले..खासदार मुख्यमंत्र्यांना भेटणारजिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत खासदारांना ‘ठेंगा’ मिळाल्याने त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे. नाशिक, दिंडोरी व धुळे लोकसभा मतदारसंघातील तिन्ही खासदारांना एक रुपयाचा निधी मिळाला नाही. राज्यभरातील खासदारांची अशीच स्थिती असल्याने सर्व खासदार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहेत. येत्या आठवडाभरात त्यांची वेळ घेण्यात येणार असल्याचे खासदार भास्कर भगरे यांनी सांगितले..Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक महापालिकेला 'बूस्ट'! शासनाची ४०० कोटींचे 'बाँड' उभारण्यास परवानगी.पालिकांसाठी ७७ कोटीजिल्हा नियोजन समितीतून ११ पालिकांसाठी ७६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून दलितवस्ती सुधार योजना, नगरोत्थानची कामे, तसेच समाजकल्याण विभागांतर्गतची कामे व योजनांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त सहाही नगरपंचायतींसाठी सर्वसाधारण व आदिवासी वार्षिक योजनांमधून विविध लेखाशीर्ष अंतर्गत निधीचे वितरण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.