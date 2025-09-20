Nashik District Court : नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे लोकार्पण २७ सप्टेंबरला

नाशिक: नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नूतन इमारत आणि पाचमजली वाहनतळ इमारतीचे उद्घाटन व लोकार्पण सोहळा २७ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक वकील संघाची आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांमध्ये साडेतीनशे वकील सहभागी झाले..बैठकीस मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी, नाशिक जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे, ऑल इंडिया बार कौन्सिलचे माजी सदस्य अॅड. जयंत जायभावे यांच्यासह न्यायिक अधिकारी उपस्थित होते..अॅड. ठाकरे यांनी सांगितले, की कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी व सुनियोजनासाठी वकिलांच्या १९ समित्या स्थापन केल्या असून, प्रत्येक समितीत ज्येष्ठ वकील तसेच तरुण वकील सहभागी आहेत. ३५० वकील या समित्यांमार्फत आपली जबाबदारी पार पाडतील. संस्मरणिका, पाहुणचार, वाहतूक, विशेष अतिथी आदरातिथ्य, नियोजन, अर्थ आदी जबाबदाऱ्या समित्यांवर सोपविण्यात आल्या आहेत..या कार्यक्रमासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित राहणार असून, मुख्य सोहळा शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या कवायत मैदानावर होणार आहे. आढावा बैठकीस उपाध्यक्ष अॅड. वैभव शेटे, सचिव अॅड. हेमंत गायकवाड, सहसचिव अॅड. संजय गिते, सहसचिव अॅड. सोनल गायकर, खजिनदार अॅड. कमलेश पाळेकर, सदस्य अॅड. प्रतीक शिंदे, अॅड. महेश यादव, अॅड. शिवाजी शेळके, अॅड. वैभव घुमरे, अॅड. अश्विनी गवते तसेच अनेक ज्येष्ठ वकील उपस्थित होते..Madhya Pradesh : होमबाऊंड चित्रपट ऑस्करला पाठवणे ही आमच्यासाठी अभिमानास्पद बाब : CM डॉ. मोहन यादव .यापूर्वी अनेक अधिवेशने नाशिक जिल्हा वकील संघाने यशस्वी केली आहेत. मात्र या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मुख्य अतिथी असल्याने त्यांच्या शासकीय शिष्टाचार व नियमांनुसार नियोजन करण्यात येणार आहे.-अॅड. जयंत जायभावे, सदस्य, महाराष्ट्र व गोवा वकील संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.