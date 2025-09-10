Nashik Monsoon : परतीच्या पावसाची आशा: कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांना मिळणार दिलासा?

नाशिक: यंदा मॉन्सून शेवटच्या टप्प्यांत पोहोचला आहे. तुर्तास पावसाने उघडीप दिली असली, तरी नाशिक विभागात आतापर्यंत सरासरी ६७ टक्के पाऊस झाला. विभागातील पाचही जिल्ह्यांपैकी नाशिकमध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. दरम्यान, विभागातील २४ तालुक्यांमध्ये ५० ते ७० टक्क्यांदरम्यान पाऊस नोंदविला गेला. सात तालुक्यांत ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पर्जन्य झाले आहे. .जून व जुलैमध्ये काहीशा लहरीपणा दाखविणाऱ्या पावसाने गेल्या महिन्यात सर्वदूर हजेरी लावली. विभागातील पाचही जिल्ह्यांत ऑगस्टमध्ये पावसाचे धूमशान मांडले. संततधारेमुळे धरणे काठोकाठ भरण्यास मदत झाली. नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहेत. विभागात आतापर्यंत सरासरी ४७२ मिलिमीटर पर्जन्याची नोंद करण्यात आली. .वार्षिक सरासरीशी तुलना केल्यास हे प्रमाण ६७ टक्के इतके असून, हे काहीसे आशादायक चित्र आहे; परंतु जिल्हानिहाय पावसाच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास विभागात नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात ६२४ मिलिमीटर पाऊस नोंदविला गेला. त्या खालोखाल नंदुरबारला ५६७, तर जळगावमध्ये ५१२ मिलिमीटर पाऊस झाला. धुळ्यात ४५२ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वांत कमी म्हणजेच २७७ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..विभागातील २४ तालुक्यांत गेल्या तीन महिन्यांत केवळ ५० ते ७० टक्क्यांदरम्यान पाऊस झाला आहे. त्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ पैकी ११ तालुक्यांचा समावेश आहे. नाशिकचे सहा व जळगाव तसेच नंदुरबारमधील प्रत्येकी चार तालुक्यांत पावसाने अद्यापही सत्तरी ओलांडलेली नाही. तसेच, ७१ ते ९० टक्क्यांदरम्यान २३ तालुक्यांत पाऊस आहे. दरम्यान, परतीच्या पावसाने म्हणावा तसा जोर अद्यापही धरलेला नसला तरी येत्या पंधरवड्यात चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे ज्या तालुक्यांत पावसाचे प्रमाण कमी आहे, तेथील बॅकलॉग परतीच्या पावसाने भरून निघेल, अशी आशा आहे..साक्रीत सर्वाधिकविभागातील सात तालुक्यांत आतापर्यंत ९५ टक्क्यांवर पाऊस झाला आहे. त्यात जळगावचे पाच, तर नाशिक व धुळ्यातील प्रत्येकी एका तालुक्याचा समावेश आहे. विभागात साक्री तालुक्यात आतापर्यंत सरासरीच्या ११५ टक्के पाऊस झाला; तर भडगावला १०५, पाचोऱ्यात १०३ व दिंडोरी तालुक्यात १०२ टक्के पावसाची नोंद झाली..Temghar Dam Leakage : टेमघर धरणातून अद्याप गळती सुरूच; जल, विद्युत संशोधन केंद्राचे स्पष्टीकरण.धरणे ८१ टक्के भरलेलीनाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांत लघू, मध्यम व मोठे मिळून ५३७ धरणे आहेत. या धरणांची क्षमता सहा हजार ७९९ दशलक्ष घनमीटर आहे. सध्या धरणांत सहा हजार ३४१ दशलक्ष घनमीटर साठा उपलब्ध असून, एकूण क्षमतेच्या ८१.३४ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७७.७३ टक्के साठा उपलब्ध होता. यंदा बहुतांश प्रमुख प्रकल्प काठोकाठ भरलेली असल्याने पाण्याची चिंता दूर झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.