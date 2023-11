By

Diwali 2023 : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारात ग्राहक गर्दी करू लागले आहेत. विक्रेत्यांकडून भरघोस डिस्काउंट अन् विविध प्रकारच्या योजनांद्वारे कर्ज व हप्त्याची सोय करून दिली जात असल्याने ग्राहकांना खरेदी करताना अधिक लाभ होतं असल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे.

दिवाळीत धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा, भाऊबीज मुहूर्तावर नागरिक आपल्याला हव्या त्या वस्तूंची खरेदी करणे पसंत करतात. (Diwali 2023 Electronics market booming Enthusiasm among customers with huge discounts and easy loan facility nashik)

यंदा दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या ग्राहक खरेदीसाठी बाजारात गर्दी करत आहेत. टिव्ही, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेव्ह ओवन यासह मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब, स्मार्टवाच, कॅमेरा यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट खरेदीसाठी ग्राहक आता गर्दी करू लागले आहेत.

या वस्तूंच्या खरेदीवर ग्राहकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून १० ते ७० टक्क्यांपर्यंत भरघोस डिस्काउंट विक्रेत्यामार्फंत दिली जात आहे. यासह सहज कर्ज उपलब्ध करून त्यावर सुलभ हप्ते मिळत असल्याने यंदा दिवाळीला ग्राहक मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी करतील असा विश्वास विक्रेत्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.

ऑफलाइन खरेदीला पसंती

यापूर्वी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक खरेदी करताना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करायचे. मात्र त्यातून होणारी फसवणूक व वस्तू विकत घेताना तिचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येत नाही, त्यामुळे ग्राहकांचा कल बाजारात खरेदी करण्याकडे वाढल्याच दिसून येत आहे.

विविध आर्थिक योजनांचा ग्राहकांना लाभ

इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी करताना ग्राहकांना विक्रेते किमतीमध्ये सूट देतात. यासह निर्मात्या कंपनीकडून देखील ग्राहकांना थेट आर्थिक सूट दिली जाते. यासह क्रेडिट कार्ड, फायनान्स याद्वारे कॅशलेस खरेदी केल्यास ग्राहकांना त्वरित कॅश बॅकचा देखील लाभ मिळतो.

"मी गेल्या ३० वर्षांपासून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची विक्री करत आहे. आधी रोख वस्तू घेणाऱ्या ग्राहकांना डिस्काउंटचा लाभ होत असे. आता कॅशलेस खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक लाभ होतात."- राजेश जैन, अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स, नाशिक

"दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीकडे ओढा वाढतो. ग्राहकांना अधिकाधिक फायदा व्हावा या दृष्टीने विविध योजनेद्वारे लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे."

- प्रमोद लुणावत, निश्चय विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीन नाशिक.

"मी ऑनलाइन खरेदी न करता बाजारातून करतो. यातून वस्तूचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो व काही अडचण आल्यास विक्रेत्यांकडे हक्काने तक्रार करता येते."- मुकेश जेठवा, ग्राहक.