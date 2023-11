Diwali Precaution: दिवाळी सुटीवर जाताय, ‘एक अर्ज चौकीला’ द्या! पोलिसांचा अभिनव उपक्रम

By

Diwali Precaution : शहरात गेल्या काही दिवसांमध्ये चोऱ्या, घरफोड्या व वाहन चोरीमध्ये वाढ झाली आहे. दिवाळीची सुटी असल्याने लक्ष्मीपूजनानंतर बहुतांश नागरिक चार-आठ दिवसांसाठी आपापल्या गावी वा सहलीनिमित्त परगावी जातात.

त्यामुळे गावी जाणाऱ्यांनी घरातील मौल्यवान वस्तूंच्या वा वाहनांच्या सुरक्षिततेची उपाययोजनांच्या सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत. दरम्यान यंदा शहर पोलिसांनी ‘एक अर्ज चौकीला’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. (one application to police station initiative by police nashik news)

दिवाळी वा सुटीत सहलीनिमित्त बाहेरगावी जात असाल तर त्यासंदर्भात नागरिकांनी आपल्या हद्दीतील पोलिस चौकीकडे एक अर्ज द्यावा. जेणेकरून पोलिस गस्ती पथकाकडून त्या परिसरात गस्त राहील. ‘एक अर्ज चौकीला’ हा अभिनव उपक्रम नाशिक शहर पोलिसांकडून यंदाच्या दिवाळीत राबविला जाणार आहे. ज्यामुळे त्या-त्या परिसरात गस्तीतून पोलिसांना लक्ष ठेवता येऊ शकेल, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

दिवाळीनिमित्त शाळांसह औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांनाही आठवडाभराच्या सुटी असते. बहुतांशी नागरिक लक्ष्मीपूजनानंतर आपापल्या गावी वा सहलीनिमित्त दोन-चार दिवसांसाठी परगावी जातात.गेल्या काही दिवसांमध्ये शहरात चोऱ्या-घरफोड्यांसह चारचाकी-दुचाकी वाहने चोरट्याच्या टार्गेटवर आहे. तर बंद घर-फ्लॅट दिसताच ते फोडण्याचे प्रकार भरदिवसा होऊ लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस ठाणेनिहाय गस्ती पथकांची संख्या वाढवून सातत्याने दिवसरात्र गस्त घातली जाणार आहे.

नागरिकांनी परगावी जाताना मौल्यवान वस्तू घरात न ठेवता बँकेत लॉकरमध्ये ठेवावेत, वाहनांची सुरक्षितता तपासून घ्यावी, बहुमजली इमारत असल्यास सुरक्षारक्षकाला सजग राहण्यास सांगावे, अनोळखी व्यक्तींना इमारतीमध्ये प्रवेश नाकारावा, शेजारी राहणाऱ्यांना सजग राहण्यास सांगावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

चोरट्यांकडून बंद घरांची रेकी करून चोऱ्या-घरफोड्या केल्या जात आहेत. परिसरामध्ये दिवसरात्र पोलिस गस्ती पथके असल्याचा दावा पोलिसांकडून केला जात असला तरीही चोऱ्या-घरफोड्या, जबरी चोऱ्यांच्या घटना घडत असल्याने पोलिस गस्तीचा दावा फोल ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.

चांगला उपक्रम गुंडाळला

पोलिस आयुक्तालयाने काही वर्षांपूर्वी ‘खरा पहारेकरी सख्खा शेजारी’ हा उपक्रम राबविला होता. या उपक्रमांमुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण होऊन आपसांत सलोख्याचे संबंधही निर्माण झाली होती. परंतु ‘नवा अधिकारी, नवा राज’ या उक्तीप्रमाणे सदर उपक्रमही गुंडाळला गेला आहे. त्यामुळेच चोऱ्या-घरफोड्यांचे प्रमाण वाढल्याची पोलिस वर्तुळातच चर्चा आहे.

"दिवाळी सुट्टीत परगावी जाण्यापूर्वी नागरिकांनीही मौल्यवान वस्तू घरात न ठेवता बँकेच्या लॉकर्समध्ये ठेवावेत. तसेच, आपल्या शेजाऱ्यांना अवगत करून जावे. कॉलनी वा इमारतींमध्ये अनोळखी व्यक्ती दिसल्यास तत्काळ स्थानिक पोलिस ठाण्याला कळवावे." - प्रशांत बच्छाव, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हेशाखा.