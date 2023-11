जुने नाशिक : टपाल विभागाच्या पार्सल सेवेमुळे १०० हून अधिक देशांमध्ये दिवाळी फराळाचा सुगंध दरवळत आहे. गेल्या १७ दिवसांपासून टपाल विभागाने फराळ पार्सल सेवा उपलब्ध करून दिली.

दैनंदिन सुमारे दोन लाखांप्रमाणे शुक्रवार (ता. १०)पर्यंत सुमारे तीन कोटी चार लाख रुपयांचा महसूल विभागास प्राप्त झाला आहे. (Diwali 2023 fragrance of Faral by indian post Most parcels to America Australia 3 crore revenue in 17 days nashik)

शहर-जिल्ह्यातील अनेक हिंदू बांधव शिक्षण आणि नोकरीनिमित्त जगाच्या विविध देशांमध्ये वास्तव्यास आहेत. काही कारणांमुळे यातील बहुतांश बांधवांना दिवाळीत मायदेशी परतणे शक्य होत नाही.

कुटुंबाची माया, प्रेमस्वरूप दिवाळी, फराळास मुकावे लागत असते. अशी वेळ येऊ नये, यासाठी विदेशात असलेल्या बांधवांना टपाल पार्सल सेवेच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत फराळ पोचविला जातो. कोरोना काळातील दोन वर्षे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद ठेवण्यात आली होती.

त्यामुळे दिवाळी फराळास विदेशातील बांधवांना मुकावे लागले होते. गेल्या वर्षी परिस्थिती काहीशी सामान्य झाल्याने २० देशांमध्ये फराळाचा सुगंध दरवळला होता.

यावर्षी त्यात वाढ होऊन १०० हून अधिक देशांमध्ये फराळाचा सुगंध दरवळला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या देशांमध्ये सर्वाधिक फराळाचे पार्सल पोहोच झाले आहेत. त्यामुळे विदेशातील बांधवांना फराळाचा आस्वाद घेण्याचा आनंद मिळाला.

नाशिक विभागातून दररोज ५०, तर शहरातील जीपीओ टपाल कार्यालयातून २० पार्सल बुक होत आहेत. यातून प्रतिदिन दोन लाख उत्पन्न मिळते.

गेल्या १७ दिवसांत तीन कोटी चार लाख उत्पन्न मिळाले. यासाठी टपाल विभागाकडून डाकघर निर्यात केंद्र असे विशेष काउंटर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

यावर आहे बंदी

सुरक्षा कारणास्तव काही वस्तू, पदार्थ पार्सल करण्यास बंदी घातण्यात आली आहे. ज्वलनशील वस्तू, द्रवपदार्थ तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तू, पदार्थांमध्ये समावेश आहे.

पार्सलमध्ये या वस्तू जाऊ नये. तसेच, सुरक्षेच्या कारणास्तव पार्सल तपासणी करून पॅकिंग केले जात आहे. त्यासाठी टपाल विभागाकडून पॅकिंगसाठी विशेष बॉक्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

दिवाळी फराळास या देशांतील बांधव मुकणार

दोन देशांमध्ये सुरू असलेली युद्ध आणि सुरक्षा कारणास्तव चार देशांची पार्सल सेवा टपाल विभागाकडून बंद करण्यात आली आहे.

इस्राईल आणि युक्रेन याठिकाणी सुरू असलेले युद्ध तसेच चीन आणि पाकिस्तान देशाशी सुरक्षा कारणास्तव येथील पार्सल सेवा बंद करण्यात आली. त्यामुळे या चारही देशांतील हिंदू बांधव यंदाही दिवाळी फराळास मुकणार आहे.