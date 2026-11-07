लेख.....दिवाळीत वाहन खरेदीला पसंती; दुचाकींसह इलेक्ट्रिक वाहनांकडेही कल

दिवाळी विशेष पुरवणीसाठी लेख
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(इलेक्ट्रीक बाइकचे स्केच वापरावे, कुठल्याही कंपनीचा उल्लेख नको असलेले)
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शीर्षक
पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांसोबत
यंदा ई-वाहनांचे आकर्षण
लीड...
दिवाळी म्हणजे आनंद, उत्साह, नवी सुरुवात आणि खरेदीचा सण. या शुभमुहूर्तावर सोने, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसह नवीन वाहन खरेदीलाही विशेष महत्त्व दिले जाते. अनेक कुटुंबांमध्ये धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन तसेच पाडव्याच्या मुहूर्तावर वाहन घरी आणण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दुचाकी, मोटारी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीकडे ग्राहकांचा कल असतो. वाढती वाहतूक, इंधनावरील खर्च आणि बदलते तंत्रज्ञान यामुळे पारंपरिक पेट्रोल वाहनांसोबत इलेक्ट्रिक वाहनांचाही पर्याय ग्राहकांकडून विचारात घेतला जात आहे.
- उमेश दंडगव्हाळ, जळगाव
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वाहन खरेदी करताना ग्राहकांकडून किंमत, इंधन सरासरी (मायलेज), देखभाल खर्च, सुरक्षितता, वाहनाची रचना आणि पुनर्विक्री मूल्य या बाबींना प्राधान्य दिले जाते. नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक, तरुण आणि कुटुंबासाठी स्वतंत्र वाहन घेऊ इच्छिणारे ग्राहक दिवाळीच्या मुहूर्तावर खरेदीचे नियोजन करतात. अनेक जण आधीच नोंदणी (बुकिंग) करून ठेवतात, तर काही ग्राहक प्रत्यक्ष शोरूममध्ये जाऊन उपलब्ध मॉडेल्सची तुलना करतात.
दुचाकींसह मोटारींचे आकर्षण
दुचाकी विभागात हिरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीव्हीएस, बजाज आणि सुझुकी यांसारख्या कंपन्यांची विविध मॉडेल्स ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत. दैनंदिन प्रवासासाठी चांगले मायलेज देणाऱ्या दुचाकींना महत्त्व दिले जाते. तरुण ग्राहकांमध्ये स्पोर्टी लूक, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक रंगसंगती असलेल्या मॉडेल्सची आवड दिसून येते.
मोटार विभागात मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ह्युंदाई, किया आणि टोयोटा यांसारख्या कंपन्यांचे विविध पर्याय आहेत. लहान कुटुंबांसाठी हॅचबॅक, प्रशस्त जागेसाठी सेडान आणि एसयूव्ही प्रकारातील वाहनांना पसंती दिली जाते. वाढती सुरक्षितता, एअरबॅग्ज, पार्किंग कॅमेरा, कनेक्टेड तंत्रज्ञान आणि इंधन बचत या वैशिष्ट्यांचाही खरेदीच्या निर्णयावर प्रभाव पडतो.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय
इंधन खर्चात बचत करण्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्यायही ग्राहकांसमोर आहे. दुचाकींमध्ये टीव्हीएस, बजाज, एथर आणि ओला इलेक्ट्रिक यांसारख्या कंपन्यांचे पर्याय उपलब्ध आहेत. मोटारींमध्ये टाटा मोटर्स, एमजी आणि महिंद्रा यांसारख्या कंपन्या इलेक्ट्रिक मॉडेल्स देतात. कमी दैनंदिन प्रवास खर्च, घरच्या घरी चार्जिंगची सुविधा आणि पर्यावरणपूरक प्रवास ही ई-वाहनांची प्रमुख आकर्षणे आहेत. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना बॅटरीची वॉरंटी, प्रत्यक्ष प्रवासक्षमता, चार्जिंगसाठी लागणारा वेळ, जवळील चार्जिंग केंद्रे आणि बॅटरी बदलण्याचा संभाव्य खर्च तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहक वाहनाच्या सुरुवातीच्या किमतीबरोबरच दीर्घकालीन खर्चाचाही विचार करतात.
ऑफर आणि अर्थसंकल्पाला महत्त्व
दिवाळीत वाहन कंपन्या आणि डीलर्सकडून मॉडेलनुसार सवलती, एक्स्चेंज ऑफर, वित्तपुरवठा योजना किंवा इतर लाभ दिले जाऊ शकतात. मात्र, या ऑफर प्रत्येक शहरात, शोरूममध्ये आणि मॉडेलनुसार वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे ग्राहकांनी अंतिम किंमत, विमा, नोंदणी शुल्क, कर्जावरील व्याज आणि इतर खर्च यांची माहिती घेऊनच निर्णय घ्यावा. दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर नवीन वाहन घरी आणण्याचा आनंद आणि दैनंदिन गरजांची पूर्तता यांची सांगड घालताना ग्राहकांकडून आपल्या बजेटनुसार योग्य वाहनाची निवड केली जात आहे. पारंपरिक इंधनावरील वाहनांसोबत इलेक्ट्रिक वाहनांचे वाढते पर्याय यंदाच्या सणासुदीच्या खरेदीत लक्षवेधी ठरत आहेत.
चौकट
सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी गर्दी
दिवाळीनिमित्त वाहन कंपन्या आणि वितरकांकडून मॉडेलनुसार आकर्षक सवलती, एक्स्चेंज बोनस, कर्ज सुविधा आणि इतर लाभ दिले जातात. त्यामुळे ग्राहकांकडून या योजनांची माहिती घेतली जात आहे. वाहनाची मूळ किंमत, विमा, नोंदणी शुल्क आणि कर्जावरील व्याज यांचा एकत्रित विचार करून बजेट ठरविले जात आहे. पारंपरिक वाहनांसोबत इलेक्ट्रिक वाहनांचे वाढते पर्याय यंदाच्या दिवाळीतील वाहन खरेदीचे विशेष आकर्षण ठरत आहेत.