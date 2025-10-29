Nashik News : नाशिक टपाल विभागाची 'दिवाळी' गोड! विदेशात दिवाळी फराळ पोचवून एका महिन्यात कमावला ११ लाखांहून अधिक महसूल

जुने नाशिक: विदेशात राहणाऱ्या आप्तस्वकीयांपर्यंत मायेचा दिवाळी फराळ पोहोचावा यासाठी टपाल विभागाकडून दिवाळी पार्सल सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. दोनशेहून अधिक कुटुंबीयांनी याचा लाभ घेतला. त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नामुळे टपाल विभागाच्या महसुलात वाढ झाली आहे. महिनाभरात सुमारे दहा लाखांहून अधिक महसूल टपाल विभागास प्राप्त झाला..शिक्षण, व्यवसाय तसेच नोकरीनिमित्त अनेक देशवासीयांचे विदेशात वास्तव्य आहे. त्यांना दिवाळी सणासाठी देशात परतणे शक्य होत नाही. अशा आप्तस्वकीयांपर्यंत दिवाळी फराळ पोहोचावा अशी त्यांच्या कुटुंबाची इच्छा असते, जेणेकरून त्यांचीही दिवाळी पारंपरिक, सांस्कृतिकरीत्या साजरी होईल. त्यांचीही इच्छा पूर्ण करण्याचे काम टपाल विभागाकडून करण्यात आले..टपाल विभागाने दिवाळी फराळ पार्सलासाठी विशेष सेवा उपलब्ध करून दिली होती. नागरिकांचाही त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला. २७ सप्टेंबर ते मंगळवार २७ ऑक्टोबरपर्यंत नाशिक विभागातून विविध देशांमध्ये २१० फराळाचे पार्सल पोच झाले. विशेष म्हणजे एकाही ग्राहकाची पार्सलसंदर्भात कुठली तक्रार प्राप्त झाली नाही. वेळेवर त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पार्सल पोहोचल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. .अशा २१० पार्सलमधून महिनाभरात सुमारे १० लाख ९२ हजार २९४ इतक्या महसुलाची टपाल विभागाच्या तिजोरीत भर पडली. इतकेच नाही तर पार्सलाच्या पॅकिंगसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यातूनही सुमारे ४५ हजारांचा महसूल प्राप्त झाला. असा एकूण ११ लाख ३७ हजार २९४ इतका महसूल दिवाळी फराळ पार्सलमधून टपाल विभागास मिळाल्याने फराळ पार्सल सेवेतून टपाल विभागाची जणू दिवाळी साजरी झाली..सर्वाधिक जीपीओ टपाल कार्यालयातील सेवेचा नागरिकांनी लाभ घेतला. विदेशात पोच झालेल्या २१० दिवाळी फराळ पार्सलपैकी केवळ जीपीओ टपाल कार्यालयातून १५९ पार्सल पोच झाले. त्यातून सुमारे आठ लाख २५ हजार ७८ महसूल मिळाला, तर नाशिक रोडसह अन्य टपाल कार्यालयातून केवळ ५१ पार्सल रवाना होऊन दोन लाख ६७ हजार २१६ महसूल टपाल कार्यालयाच्या तिजोरीत आला. अजूनही दिवाळी फराळाचे पार्सल सुरू असून, या महिन्याच्या शेवटपर्यंत पार्सल बुक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली..Pakistan Inflation : पाकिस्तानमध्ये महागाईचा कहर ! एका टोमॅटोची किंमत ७५ रुपये, जनतेचा रोष वाढला; संसदेत गदारोळ .नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिवाळी फराळ पार्सलासाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्यात आला होता. पार्सल पॅकिंगची उत्तम सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. यापुढेही अशाच प्रकारची सेवा टपाल कार्यालयाकडून देण्याचे काम सुरू राहणार आहे.-राजेश रनाळकर, प्रवर डाकपाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.