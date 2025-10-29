नाशिक

Nashik News : नाशिक टपाल विभागाची 'दिवाळी' गोड! विदेशात दिवाळी फराळ पोचवून एका महिन्यात कमावला ११ लाखांहून अधिक महसूल

India Post’s Special Diwali Faral Parcel Service Gains Popularity : नाशिक टपाल विभागाने विदेशात राहणाऱ्या आप्तस्वकीयांपर्यंत दिवाळीचा फराळ पोहोचवण्यासाठी सुरू केलेल्या विशेष पार्सल सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या सेवेतून महिनाभरात सुमारे २१० पार्सल विविध देशांत रवाना करण्यात आले, ज्यातून टपाल विभागाला ११ लाखांहून अधिक महसूल प्राप्त झाला.
युनूस शेख,सकाळ वृ्त्तसेवा
जुने नाशिक: विदेशात राहणाऱ्या आप्तस्वकीयांपर्यंत मायेचा दिवाळी फराळ पोहोचावा यासाठी टपाल विभागाकडून दिवाळी पार्सल सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. दोनशेहून अधिक कुटुंबीयांनी याचा लाभ घेतला. त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नामुळे टपाल विभागाच्या महसुलात वाढ झाली आहे. महिनाभरात सुमारे दहा लाखांहून अधिक महसूल टपाल विभागास प्राप्त झाला.

