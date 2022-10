By

नाशिक : लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त साधताना देवी लक्ष्मीची मनोभावे प्रार्थना सोमवारी (ता. २४) करण्यात आली. दीपोत्‍सवाचा उत्‍साह शिगेला पोचला होता. घरांसह व्‍यवसाय, उद्योगांच्‍या ठिकाणी विधिवत पद्धतीने लक्ष्मीपूजन पार पडले. सोनपावलांनी लक्ष्मी घरोघरी आल्‍याने सर्वत्र चैतन्‍याचे वातावरण बघायला मिळाले. (Diwali Festival 2022 Lakshmi came home with Sonpaval Deepotsav got excited people Nashik Latest Marathi News)

गेल्‍या काही दिवसांपासून शहरासह परिसरात दिवाळीनिमित्त उत्‍साह बघायला मिळाला. वर्षातील सर्वांत मोठा सण समजल्‍या जाणाऱ्या दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनाच्‍या विधीला धार्मिक महत्त्व आहे. त्‍यानुसार सोमवारी घराघरांत देवी लक्ष्मीला साकडे घालण्यात आले. सायंकाळी पूजेचा मुहूर्त असल्‍याने घराघरांत सकाळपासूनच पूजेची तयारी सुरू होती.

यात प्रामुख्याने पूजेचे साहित्‍य खरेदी, प्रसादासाठी लाह्या, बत्तासे व गोड पदार्थांची खरेदी सुरू होती. सायंकाळी अंगणात रांगोळी काढली होती. फुलांच्या हारांनी घराची सजावट केली होती, तसेच पणत्‍यांनी घराचा परिसर उजाळला होता. पारंपरिक वेशभूषा परिधान करत सायंकाळी घराघरांत देवी लक्ष्मीची उपासना करण्यात आली. घरातील चिमुकल्‍यांपासून ज्‍येष्ठ पूजनात सहभागी होऊन देवी लक्ष्मीला साकडे घातले. पूजानंतर फटाक्‍यांची आतिषबाजी करण्यात आली.

हेही वाचा: Diwali Shopping : कसमादे पट्ट्यात खरेदीचा उत्साह; रांगोळी, रोषणाई, सजावट, स्वच्छतेवर भर

व्‍यवसाय, उद्योगाच्‍या ठिकाणीही विधिवत पूजन पार पडले. हिशोब वही, तिजोरी, कारखान्‍यातील यंत्रसामग्री, कार्यालयांमधील संगणक व अन्‍य वस्‍तूंवर फुल, अक्षता वाहून पूजन करण्यात आले.

बाजारपेठेत तुफान गर्दी

गेल्‍या काही दिवसांपासून बाजारपेठेत मोठी गर्दी बघायला मिळत आहे. सोमवारी गर्दीने उच्चांक मोडला. मेन रोड, दहीपूल, शिवाजी रोड, शालिमार भागांत दिवसभर ग्राहकांनी खरेदीसाठी तुफान गर्दी केली होती. सायंकाळनंतर पूजेचा मुहूर्त असल्‍याने सूर्यास्‍तानंतर काही प्रमाणात गर्दीत घट झाली होती.

हेही वाचा: Diwali Ration Scheme : स्वस्त धान्य दुकानातून आनंदाचा शिधा वाटप