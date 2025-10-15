नाशिक

Nashik Diwali : रात्री १० ते पहाटे ४ फटाके वाजवल्यास थेट कारवाई! जिल्हाधिकाऱ्यांचे सक्त नियम जारी

Diwali Fireworks Ban in Nashik: Timing and Restrictions : नाशिकमध्ये दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिप्रदूषण आणि आपत्कालीन घटना टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी रात्री १० ते पहाटे ४ या वेळेत फटाके वाजवण्यास बंदी घालणारे तसेच विशिष्ट फटाक्यांच्या विक्री व वापरावर निर्बंध लादणारे आदेश जारी केले.
नाशिक: आनंदपर्व दिवाळी सणात रात्री दहा ते पहाटे चार या कालावधीत फटाके वाजविण्यावर बंदी असणार आहे. फटाके विक्री व वापराबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी (ता. १४) आदेश काढले. फटाके फोडण्याबाबत त्यात मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला.

