Nashik Diwali : रात्री १० ते पहाटे ४ फटाके वाजवल्यास थेट कारवाई! जिल्हाधिकाऱ्यांचे सक्त नियम जारी

नाशिक: आनंदपर्व दिवाळी सणात रात्री दहा ते पहाटे चार या कालावधीत फटाके वाजविण्यावर बंदी असणार आहे. फटाके विक्री व वापराबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी (ता. १४) आदेश काढले. फटाके फोडण्याबाबत त्यात मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला. .दिवाळीला शुक्रवारी (ता. १७) वसूबारसपासून प्रारंभ होत आहे. गुरुवारी (ता. २३) भाऊबीजपर्यंत दिवाळी पर्वाचा उत्साह असेल. प्रकाशाचे पर्व असलेल्या या सणात मोठ्या प्रमाणात आतषबाजी केली जाते. पण, या फटाक्यांमुळे ध्वनिप्रदूषण मर्यादित ठेवताना आपत्कालीन घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आदेश काढले आहेत. त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह थेट कारावासाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिला..जिल्हा प्रशासनाच्या सूचना१२५ डेसिबलचे फटाके विक्री, फोडण्यास बंदीफटाक्यांची माळ १० हजारांपेक्षा अधिक फटाक्यांची असू नयेरुग्णालय, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये अशा शांतता क्षेत्रात फटाक्यांच्या वापरावर प्रतिबंधतडतडी, मल्टिमिक्स, चिलपाल, चिडचिडिया, बटरफ्लायसारख्या पिवळा फॉस्फरसयुक्त विषारी फटाक्यांच्या विक्रीला मज्जाव.Crime News : नाशिक गोळीबार प्रकरण: पैशांसाठी आला अन् जाळ्यात अडकला! 'औरा बार'मधील फरार सनी विठ्ठलकरला अटक.२५ ग्रॅमपेक्षा अधिक वजनाचे, ३.८ सेंटिमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे, ॲटमबॉम्ब नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या फटाक्यांवर बंदीअपघात टाळण्यासाठी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करावीएकापेक्षा अधिक स्टॉल असलेल्या ठिकाणी प्रवेशद्वारे समोरासमोर नकोतप्रत्येक स्टॉलमध्ये ५० किलोग्रॅम फटाके, ४०० किलोग्रॅम शोभेच्या फटाक्यांपेक्षा अधिक साठा नसावाएका ठिकाणी शंभराहून अधिक स्टॉल नसावेतफटाक्यांची दुकाने जमिनीलगतच असावीतमोकळ्या जागेत फटाका विक्रीसाठी परवाने द्यावेत.