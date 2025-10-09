नाशिक

Diwali Gifts : दिवाळी भेटवस्तूंच्या बाजारात 'कॉम्बो पॅक'ची चलती; आकर्षक पॅकेजिंग ठरले आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

Rising Popularity of Combo Packs for Diwali Gifts : गेल्या काही वर्षांत भेटवस्तूंच्या बाजारपेठेत प्रचंड वैविध्य निर्माण झाले आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आता भेटवस्तूंच्या ‘कॉम्बो पॅक’सह आकर्षक पॅकेजिंगला सर्वाधिक पसंती मिळत आहे.
Diwali Gifts

Diwali Gifts

sakal 

दीपिका वाघ
Updated on

नाशिक: दसरा–दिवाळीचा सण म्हटला की आप्तेष्टांना व सहकाऱ्यांना भेटवस्तू देण्याची परंपरा कायमच असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भेटवस्तूंच्या बाजारपेठेत प्रचंड वैविध्य निर्माण झाले आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आता भेटवस्तूंच्या ‘कॉम्बो पॅक’सह आकर्षक पॅकेजिंगला सर्वाधिक पसंती मिळत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
trend
Diwali
Attractive
Gift
gift voucher phishing

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com