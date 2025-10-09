Diwali Gifts : दिवाळी भेटवस्तूंच्या बाजारात 'कॉम्बो पॅक'ची चलती; आकर्षक पॅकेजिंग ठरले आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

नाशिक: दसरा–दिवाळीचा सण म्हटला की आप्तेष्टांना व सहकाऱ्यांना भेटवस्तू देण्याची परंपरा कायमच असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भेटवस्तूंच्या बाजारपेठेत प्रचंड वैविध्य निर्माण झाले आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आता भेटवस्तूंच्या ‘कॉम्बो पॅक’सह आकर्षक पॅकेजिंगला सर्वाधिक पसंती मिळत आहे..दिवाळी हा वर्षातील सर्वात मोठा सण असल्याने या काळात बाजारपेठांमध्ये लाखोंची उलाढाल होते. उद्योग, व्यवसायांमध्ये कर्मचाऱ्यांना बोनससोबत भेटवस्तू देण्याची प्रथा आहे. अनेक कंपन्या आता थेट वस्तू देण्याऐवजी गिफ्ट व्हाऊचर देतात, ज्यामुळे कर्मचारी आपल्या पसंतीची वस्तू स्वतः खरेदी करू शकतात. .भेटवस्तू अगदी २० रुपयांपासून ते ५० हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत. विक्रेत्यांनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या असून, मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यास विशेष डिस्काउंट दिले जात आहेत..पॅकेजिंग ठरते आकर्षणाचा केंद्रबिंदूभेटवस्तू कितीही चांगली असली तरी तिचे पॅकेजिंग आकर्षक नसेल तर प्रभाव कमी पडतो. त्यामुळे विक्रेते आता पॅकिंगवर अधिक लक्ष केंद्रीत करत आहेत. सुंदर गिफ्ट पेपर, लेस डिझाईन, फुलांची सजावट, शुभेच्छा संदेश किंवा लघु कविता यामुळे भेटवस्तू अधिक सुंदर व खास दिसते..लोकप्रिय भेटवस्तूंचे पर्यायमेकअप किट : आवडीनुसार प्रॉडक्ट्सचे कॉम्बो पॅकक्रॉकरी : डिनर सेट, ग्लास सेट (काच, तांबे, स्टील), पाण्याच्या बाटल्याफॅशन वस्तू : डिझायनर कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, फॅशनेबल स्टोलगॅझेट्स : स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग, हेल्थ बॅन्डहिवाळी उत्पादने : सुगंधी तेल, साबण, उटणेखाद्यपदार्थ : दिवाळीचा फराळ, मिक्स मिठाई, चॉकलेट बॉक्स, सुकामेवाज्वेलरी : सोन्या–चांदीचे कॉइन किंवा हलक्या वजनाची दागिने.कॉर्पोरेट क्षेत्रात डायरी, पेन, पाण्याच्या बाटल्या या भेटवस्तूंची सर्वाधिक मागणी असते. पॅकिंगसाठी बारा प्रकारचे बॉक्स आम्ही वापरतो, ज्यात फोमचे खाते तयार करून वस्तू ठेवली जाते आणि आकर्षक पद्धतीने सजवली जाते.- पारस जैन, संचालक ट्रॉफी हाउस.Narak Chaturdashi 2025 Zodiac Prediction: नरक चतुर्दशीच्या दिवशी कन्यासह 'या' दोन राशींचा सुरू होईल गोल्डन टाइम .दर वर्षीप्रमाणे आमच्याकडे ५० रुपयांपासून ते ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या भेटवस्तू उपलब्ध आहेत. सर्व पॅकेजिंग मोफत दिले जाते. अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना वस्तूंऐवजी गिफ्ट व्हाऊचर देतात.- नितीन मुलतानी, संचालक सोनी गिफ्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.