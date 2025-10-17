नाशिक

Nashik Diwali holidays : आनंदी आनंद गडे: नाशिकमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीच्या ८ दिवसांच्या सुट्या!

Diwali Holidays for Government Offices in Nashik : नाशिकमध्ये शासकीय कार्यालये, एमआयडीसी व बाजार समित्यांना दिवाळीनिमित्त ८ दिवसांची सुटी. बँका मात्र २१ आणि २२ ऑक्टोबरलाच बंद. लासलगावमध्ये लिलाव ठप्प.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दिवाळीनिमित्त जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये, एमआयडीसी व बाजार समित्यांना शनिवार (ता. १८)पासून आठ दिवसांची सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. बँका मात्र फक्त मंगळवार (ता. २१) आणि बुधवार (ता. २२) या दोनच दिवस बंद राहणार आहेत. शाळांना शुक्रवार (ता. १७)पासूनच सुट्या लागल्याने लहान गावांकडे जाण्याची लगबग सुरू झाली आहे.

