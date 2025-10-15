Malegaon News : वॉलपेपर, स्टेकचर्सच्या जमान्यात रंगाचा बाजार मंदावला: दिवाळीत घरांना डिजिटल लूक देण्याकडे ग्राहकांचा कल

मालेगाव शहर: दिवाळीचा उत्सव म्हणजे आनंदपर्व. वर्षातील सर्वांत मोठ्या उत्सवात दीपोत्सव तसा रंगोत्सवदेखील असतो. अलीकडे तंत्रज्ञानाच्या वापरासह वॉलपेपर, स्टेकचर्स वापरामुळे सजावट डिजिटल झाल्याने रंगाचा बाजार फिका पडू लागला आहे. रंगरंगोटीचे डिजिटल साधनसामग्री मार्केटमध्ये उपलब्ध झाली आहे..दिवाळीच्या तयारीवर अतिवृष्टीचा प्रभाव आहे. हाता तोंडाशी आलेली पिके मातीमोल झाली. उरले सुरले तेही दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पिके हातात न आल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक तजवीज करावी लागणार आहे. स्थानिक पातळीवर मार्केटमध्ये रंग व्यावसायिक यांनी मोठी गुंतवणूक करून माल आणला आहे. शेतीच्या नुकसानीने व्यवसायावर सत्तर टक्के परिणाम झाला असल्याचे सांगितले..शेवटी घर असो की बंगला, ते रंगामुळे उठून दिसते. त्यामुळे धावपळीच्या युगात रंगसंगती व संबंधित बदलत चाललेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर सण-उत्सवात होऊ लागला. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावात रंगनिर्मिती आकर्षक झाली, तरीही मशिनने रंग देण्यास मजुरीने पेंटर्सला ठरवून द्यावे लागते. अनेकदा व्यवसायांचे नवे दालन, नवे बांधकाम झालेले कार्यालय, घरे ही दिवाळी पर्वावर रंगविली जातात. घरांना रंगरंगोटी करण्यासाठी विविध रंगांचे पर्याय उपलब्ध आहेत. रॉयल, डिस्टेंपर, टॅक्टर, इमलशन, प्लास्टिक हे रंग घरांच्या आतील भिंतीसाठी वापरले जातात. अपेक्स, अल्टिमा, एस कलर बाहेरून दिले जातात..ग्राहकांच्या युवा पिढीला इंटरनेटच्या माध्यमातून बंगल्यासाठी कलर सर्च करायला प्राधान्य दिले जाते.बाजारात रंगांचे भाव वाढले, की रंगकाम करणाऱ्या पेंटरची मजुरीही वाढते. दिवसाकाठी ६०० ते ७०० रुपये असणारी मजुरी वाढल्याने रंगस्प्रे पंप, शिडी, स्टूल, झुला आदी साहित्य भाड्याने आणावे लागते. यासाठी दरदिवशी किमान ५०० ते ६०० रुपये मोजावे लागतात..ब्रश, रोलर, स्पंज, पत्रा हे पेंटिंग्ज साधने ग्राहकांना घ्यावे लागतात. बदलत्या काळानुसार बदल घडतोय असे प्रत्येकाला वाटते. त्यामुळे आपल्या बंगल्याचा लुक वेगळा कसा असेल यासाठी इंटिरिअर डिझायनरकडून तसे शेड व ग्राफिक्स केले जातात. महागाई जरी असली, तरी ''हौसेला मोल नसते'' याप्रमाणे ग्राहकांचेही विविध रंग पाहायला मिळतात..कुठलाही सण-उत्सव म्हटला की आनंद पर्वणी असते. विशेषतः त्यासाठी सर्वसामान्य ग्राहक मोठ्या संख्येने शेतकरी असतात. गेल्या पंधरवड्यातील अतिवृष्टीचा फटका रंग व्यवसायाला बसल्याने कसाबसा तीस टक्के व्यवसाय यंदाचा होईल.-प्रल्हाद हिरे, सोनाई पेंटस, मालेगाव.Diwali 2025 Health: रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत असल्यास वाढू शकतात आजार, दिवाळीपूर्वी 'या' गोष्टींची ठेवा लक्षात.वर्षभर छोटी मोठी रंगकाम मिळतात. दिवाळी निमित्ताने महिनाभर जोरदार सिझन असतो. यंदाच्या वर्षी साठ टक्के व्यवसाय घटला असुन वर्षभराची कसर दिवाळी निघत होती. पण शेतकरी अडचणीत असल्याचा परिणाम सर्व छोट्या मोठ्या व्यववसायावर झाला आहे.- बाळू पवार, पेंटर, मोची कॉर्नर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.