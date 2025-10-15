नाशिक

Nashik Police : दिवाळीत घरफोडी करणाऱ्यांची खैर नाही! नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्तांकडून दिवस-रात्र गस्ती पथकांत मोठी वाढ

Diwali Security Measures in Nashik MIDC : नाशिकमधील सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींमध्ये दिवाळीच्या सुटीत चोऱ्या आणि घरफोडी रोखण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानुसार पोलिसांचे विशेष गस्ती पथक QR कोड स्कॅनिंगसह कडेकोट बंदोबस्त ठेवून संयुक्त मोहीम राबवत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दिवाळी सणानिमित्ताने नागरिक परगावी तर काही पर्यटनानिमित्ताने शहराबाहेर जातात. हीच संधी साधत चोरट्यांकडून बंद घरे हेरली जातात आणि रात्रीच्या वेळी घरफोड्या होतात. या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये दिवस-रात्रीच्या गस्ती पथकांमध्ये वाढ केली जाणार आहे.

