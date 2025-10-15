Nashik Police : दिवाळीत घरफोडी करणाऱ्यांची खैर नाही! नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्तांकडून दिवस-रात्र गस्ती पथकांत मोठी वाढ

नाशिक: दिवाळी सणानिमित्ताने नागरिक परगावी तर काही पर्यटनानिमित्ताने शहराबाहेर जातात. हीच संधी साधत चोरट्यांकडून बंद घरे हेरली जातात आणि रात्रीच्या वेळी घरफोड्या होतात. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये दिवस-रात्रीच्या गस्ती पथकांमध्ये वाढ केली जाणार आहे. .तसेच, सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्याही बंद राहत असल्याने याठिकाणीही सातपूर व अंबड पोलिस ठाण्यामार्फत दिवस-रात्र विशेष गस्ती पथकाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर निमा-आयमा उद्योजक संघटनांच्या बैठका घेऊन संयुक्त गस्त मोहीम सुटीच्या काळात राबविली जाणार आहे..शुक्रवारपासून (ता. १७) वसुबारसपासून दिवाळीला प्रारंभ होत असून, मंगळवारी (ता. २१) लक्ष्मीपूजन, बुधवारी दीपावली पाडवा तर गुरुवारी भाऊबीज आहे. सातपूर-अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्याही १७ ते २२ ऑक्टोबर या दरम्यान दिवाळी सुट्टीमुळे बंद राहणार आहेत. साडेचार ते पाच हजार कंपन्या असलेल्या एमआयडीसीत याच काळात चोऱ्या-घरफोड्यांचे प्रमाण वाढते. पोलिसांसमोर या चोरट्यांचे मोठे आव्हान राहणार आहे..या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी ठाणेनिहाय गस्तीपथकांचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. अंबड-सातपूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये कामगार वसाहत अधिक असल्याने घरफोड्या, चोऱ्यांचे प्रमाण वाढते. औद्योगिक वसाहतीमध्येही कंपन्या बंद असताना चोरटे अंधाराचा फायदा घेऊन कंपनीच्या आवारातील साहित्य चोरून नेतात. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून पोलिसांच्या गस्ती पथकांमुळे चोरीचे प्रमाण घटले आहे. यंदाही त्याचप्रमाणे नियोजन केले जाणार आहे..सातपूर-अंबड पोलिसांकडून चोख नियोजनदिवाळीनिमित्त सहा-सात दिवस औद्योगिक वसाहतीतल्या कंपन्या बंद राहणार असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून काही दिवसांपूर्वीच पोलिस व उद्योजकांची बैठक झाली. त्यानुसार पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किशोर काळे, सहायक आयुक्त शेखर देशमुख यांच्या सूचनेनुसार सातपूरचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश अहिरे, अंबडचे निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत आणि चुंचाळेचे निरीक्षक संतोष नरूटे यांनी गस्तीचे चोख नियोजन केले आहे..पोलिसांचे कडेकोट नियोजनसातपूर-अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये क्युआर कोड लावून दर दोन तासांनी बिट मार्शल करणार स्कॅनरात्र-दिवस दोन-दोन तासांनी गस्ती पथकांची एमआयडीसीत गस्तसंशयित चोरट्यांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाईसीआर व्हॅन, गस्ती पथकांची गस्त वाढविण्यावर भरठिकठिकाणी नाकाबंदी करून कडेकोट तपासणीबिल/चलनशिवाय स्क्रॅप मटेरियलची खरेदी-विक्रीला बंदी..पोलिस आणि उद्योजक संघटनांची संयुक्त बैठक होऊन त्यात दिवाळी सुटीतील बंदोबस्ताबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पोलिसांना दोन वाहने व सुरक्षारक्षक गस्तीसाठी निमाकडून उपलब्ध देण्यात येतील. उद्योजकांनाही आपल्या कंपनीच्या सुरक्षेबाबतच्या सूचना केल्या आहेत.- आशिष नहार, अध्यक्ष, निमा..पोलिस-उद्योजक संयुक्त बैठक होऊन त्यात सुरक्षिततेसंदर्भात उपाययोजना करण्यात आल्या. पोलिसांची नियमित गस्त राहील. त्यासाठी वाहन-सुरक्षारक्षक उपलब्ध राहतील. कंपन्यांना सीसीटीव्ही व रात्रीच्या वेळी आवारात लाईटस् लावण्याच्या सूचना केल्या आहेत.- ललित बूब, अध्यक्ष, आयमा.Global Climate Summit: 'संसाधनांच्या तीव्र कमतरतेकडे लक्ष द्या'; जागतिक हवामान परिषदेसाठी भारताची भूमिका; ‘प्री कॉप-३०’साठी उपस्थिती.दिवाळी सुटी काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहर पोलिसांकडून नियोजन केले आहे. एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र गस्तीपथके तैनात केले आहेत. रात्रीची गस्त वाढविण्यात आली आहे. उद्योजकांनाही सुरक्षिततेसंदर्भातील उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.- संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.