नाशिक

Diwali Shopping : दिवाळीची लगबग सुरू! नाशिकच्या बाजारपेठांत खरेदीसाठी उसळली विक्रमी गर्दी, रविवार ठरला 'सुपर रविवार'

Nashik Markets Flooded Ahead of Diwali : अवघ्या आठ दिवसांवर आलेल्या दिवाळीसाठी रविवारी नाशिकच्या मुख्य बाजारपेठेतील रविवार कारंजा, मेनरोड आणि शालिमार परिसरात मातीचे दिवे, कपडे आणि पूजेचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली
Diwali Shopping

Diwali Shopping

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: अवघ्या आठ दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली आहे. रविवारी (ता. १२) सुटीचे औचित्य साधत शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांनी विविध प्रकारच्या खरेदीसाठी मुख्य बाजारपेठेत गर्दी केली. बाजारपेठेतील गर्दी बघता नागरिकांचा खरेदीचा तर व्यावसायिकांना विक्रीचा आनंद मिळाल्याने दोघांसाठी रविवार खरेदी-विक्रीचा ‘सुपर रविवार’ ठरला.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Nashik
maharashtra
festival
clothes
Diwali
Diwali shopping experience

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com