Nashik News : दिवाळी खरेदीसाठी नाशिकच्या बाजारपेठेत गर्दीचा उच्चांक!; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सिटीलिंक बसचे मार्ग बदलले

Massive Diwali Rush in Nashik’s Main Market Areas : नाशिक शहरातील शालिमार, मेन रोड आणि रविवार कारंजा परिसरात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीसाठी प्रचंड गर्दी झाल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सिटीलिंक बसचे मार्ग तात्पुरते वळवण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दिवाळीमुळे शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत खरेदीसाठी झालेल्या गर्दीने शनिवारी उच्चांक गाठला. शालिमार, मेन रोड, रविवार कारंजा परिसरात ग्राहकांची गर्दी झाली होती. दरम्यान, सिटीलिंक बसचा मार्ग दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बदलला आहे. त्यामुळे रविवार कारंजा ते शालिमार यादरम्यान होणारी कोंडी सुटण्यास काहीअंशी मदत झाली. मात्र खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांची वाहने अन्‌ रिक्षांमुळे काही ठिकाणी कोंडीची समस्या उद्भवत होती.

