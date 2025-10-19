Nashik News : दिवाळी खरेदीसाठी नाशिकच्या बाजारपेठेत गर्दीचा उच्चांक!; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सिटीलिंक बसचे मार्ग बदलले

नाशिक: दिवाळीमुळे शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत खरेदीसाठी झालेल्या गर्दीने शनिवारी उच्चांक गाठला. शालिमार, मेन रोड, रविवार कारंजा परिसरात ग्राहकांची गर्दी झाली होती. दरम्यान, सिटीलिंक बसचा मार्ग दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बदलला आहे. त्यामुळे रविवार कारंजा ते शालिमार यादरम्यान होणारी कोंडी सुटण्यास काहीअंशी मदत झाली. मात्र खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांची वाहने अन् रिक्षांमुळे काही ठिकाणी कोंडीची समस्या उद्भवत होती. .मंगळवारी (ता. २१) लक्ष्मीपूजन आहे. त्यामुळे पूजेच्या साहित्यासह दिवाळी खरेदीसाठी शहराच्या उपनगरातील ग्राहकांनी शालिमार, मेनरोड, रविवार कारंजाचा परिसर गाठला. आठवडाभरापासून या परिसरामध्ये गर्दी कायम असली तरी, शनिवारी आणि रविवारी बाजारपेठेत गर्दीने उच्चांक गाठण्याचीच शक्यता होती; तसेच झालेही. शनिवारी सकाळपासूनच शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत गर्दी झाली. .तर दुपारनंतर त्यात वाढ होऊन सायंकाळी तर गर्दीने उच्चांक गाठला होता. रविवार कारंजा परिसरात लक्ष्मीपूजनासाठी साहित्य विक्रेत्यांकडे ग्राहकांची गर्दी होती. तर मेनरोडवर कपडे, शोभेच्या वस्तूंसह गृहोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांच्या गर्दीने दुकाने भरली होती. शालिमार चौकाकडून मेनरोडकडे जाणारा रस्ता बॅरिकेटिंग करून बंद करण्यात आला होता. या रस्त्यावर फेरीवाले आणि हॉकर्सने कपड्यांची दुकाने थाटल्याने याठिकाणी ग्राहकांची गर्दी झाली होती. सराफ बाजारातही सोने खरेदीसाठी गर्दी दिसून आली..२३ ऑक्टोबरपर्यंत बदलमुख्य बाजारपेठेतील गर्दीमुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सिटीलिंक बसच्या मार्गात बदल करण्यात आहे. हे बदल शनिवारी (ता. १८) ते गुरुवारपर्यंत (ता. २३) राहतील, अशी अधिसूचनाच शहर वाहतूक शाखेच्या उपायुक्त किरीथिका सीएम यांनी जारी केली आहे..प्रवेशबंद मार्गदिंडोरी नाकाकडून सीबीएसकडे जाणाऱ्या सिटीलिंक बस, मोठ्या वाहनांना पंचवटी कारंजा, रविवार कारंजा, सांगली बँक, नेपाळी कॉर्नर, शालिमार मार्गावर प्रवेशबंद..पर्यायी मार्गदिंडोरी नाका, पेठ फाटा, मखमलाबाद नाका, बायजाबाईची छावणी, चोपडा लॉन्स, जुना गंगापूर नाका, कॅनडा कॉर्नरमार्गे इतरत्र सीबीएसकडून पंचवटीकडे जाणाऱ्या बस अशोक स्तंभ, रामवाडी पूल, मखमलाबाद नाका, पेठ फाटामार्गे इतरत्र निमाणी येथून नाशिक रोड, अंबड जाणाऱ्या बस काट्या मारुती चौक, कन्नमवार पूल, द्वारका सर्कलमार्गे नाशिक रोड, अंबड, सातपूरला जातील.Denegue Outbreak: सणासुदीत वाढली डेंगीची जोखीम; जिल्ह्यात २३५ डेंगीग्रस्त : नमुने तपासण्याचे प्रमाण अल्प.वाहतूक कोंडी काहीअंशी कमीदिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक शाखेने रविवार कारंजा ते शालिमार या मार्गावर शहर वाहतूक करणाऱ्या सिटीलिंक बसला प्रवेशबंदी केली. या बस पर्यायी मार्गाने वळविल्या. त्यामुळे रविवार कारंजा, रेड क्रॉस सिग्नल, शालिमार याठिकाणी होणारी वाहतुकीची कोंडी काहीअंशी सुटली. मात्र दिवाळी असल्याने मुख्य बाजारपेठेत येणाऱ्या ग्राहकांची वाहने, बेशिस्त पार्किंग, रिक्षाची संख्या यामुळे रविवार कारंजा, शालिमार चौकात काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत होती. मात्र ही कोंडी सुरळीत करण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिस शाखेचे अधिकारी व अंमलदार प्रयत्नशील होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.