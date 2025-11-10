Nashik Crime : चोरट्यांची 'दिवाळी जोरात'! नाशिकमध्ये १५ दिवसांत ५६ लाखांचा मुद्देमाल लंपास

नाशिक: शहरात चोरट्यांची यंदाची दिवाळी चांगलीच गोड झाली. ऑक्टोबर महिन्यातील दिवाळी सुटीच्या १५ दिवसांत तब्बल ५६ लाखांचा मुद्देमाल चोरून नेत जणू संधीच साधली. पोलिसांच्या फोल ठरलेल्या नाकाबंदीमुळे तब्बल २० दुचाकींही लंपास केल्या आहेत. .१५ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान शहरात चोऱ्या, घरफोड्या, जबरी चोऱ्या अन् दुचाकी चोरीचे ७१ गुन्हे दाखल झाले असून, यामुळे दिवाळीतील पोलिसांची कडेकोट नाकाबंदी व दिवसरात्रीची गस्ती फोल ठरली आहे. या गुन्ह्यांची उकल करण्याचे आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे..दिवाळीनिमित्त शाळा-महाविद्यालय, अंबड-सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांनाही १८ ते २५ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्या होत्या. शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्येही २१ ते २३ ऑक्टोबरदरम्यान सुट्या होत्या. त्यामुळे बहुतांशी कामगार व शासकीय कर्मचारी हे मूळगावी गेले तर काही हे सहलीवर गेले. यामुळे कुलूपबंद घरे चोरट्यांसाठी संधीच ठरली. .ठाणेनिहाय ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली. तसेच गस्ती पथकांमध्येही वाढ केली होती. असे असतानाही या १५ दिवसांमध्ये चोरट्यांनी ५६ लाख ३९ हजार ३७६ रुपयांच्या ऐवजांवर डल्ला मारत दिवाळी जोरात साजरी केली. बंद घरे हेरून १५ घरफोड्या, तर २४ चोरीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. .दरम्यान, यातील दोन घरफोडी व चोरीच्या गुन्हे तर लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी घडले आहेत. दिवाळीत सोनसाखळी चोरटेही मागे राहिले नाहीत. या काळात ११ महिलांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत अन् एकाचा मोबाईल हिसकावून नेत साडेसात लाखांचा ऐवज लुटला आहे. चोरट्यांपाठोपाठ दुचाकी चोरट्यांनीही २० दुचाकी लंपास केल्या आहेत. चोरट्यांनी पोलिसांची दिवाळीतील नाकाबंदी अन् पोलिस गस्त फोल ठरवली आहे. .आकडेवारी अशीघरफोड्या- १५चोऱ्या- २४दुचाकी चोरी- २०जबरी चोरी (चेनस्नॅचिंग)- ११जबरी चोरी (मोबाईल)- १एकूण- ७१.Delhi : जंतर मंतरवर गोळी झाडून घेत एकानं स्वत:ला संपवलं, राजधानी दिल्लीत खळबळ.चोरीस गेलेला मुद्देमाल४८,८६,२८३: चोरी/घरफोडी७,५३,०९३: जबरी चोरी५६,३९,३७६ : एकूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.